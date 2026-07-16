Популярное у паломников село в СКО остается без качественной питьевой воды

Жители села Озерное в Северо-Казахстанской области до сих пор вынуждены брать воду для хозяйственных нужд из колодца, выкопанного вручную более полувека назад. Питьевую воду большинство сельчан покупает в магазине, поскольку централизованного водоснабжения здесь нет, передает корреспондент Kazinform.

Озерное расположено в Тайыншинском районе. Село, основанное депортированными поляками, известно католической святыней — храмом с алтарем «Звезда Казахстана», который ежегодно привлекает паломников и туристов.

Фото: Акерке Дауренбекккызы/Kazinform

Однако поток гостей контрастирует с условиями жизни местных жителей: население здесь сокращается, и одной из главных причин люди называют отсутствие качественной питьевой воды.

Фото: Акерке Дауренбекккызы/Kazinform

Марии Свежак в этом году исполнилось 80 лет. Пенсионерка признается, что вынуждена покупать воду для питья. Пятилитровой бутыли ей хватает всего на два дня.

— Я получаю пенсию 135 тысяч тенге, и значительная часть этих денег уходит на покупку воды. Из колодца возле дома я не пью — там плавает мусор, да и на вкус она горькая. Беру ее только для стирки. Но проезжающие мимо люди все равно набирают и пьют эту воду, потому что другого источника здесь нет, — рассказывает Мария Свежак.

Фото: Акерке Дауренбекккызы/Kazinform

По ее словам, централизованного водоснабжения в Озерном не было никогда. Колодец возле дома выкопали еще в 1973 году, а в 1989-м обновили деревянный сруб.

— Тогда колодцы привели в порядок к приезду делегации из Польши. С тех пор ничего не менялось. Теперь он никому не нужен. С весны я покупаю питьевую воду: пятилитровая бутылка стоит 700 тенге, — говорит пенсионерка.

По словам местных жителей, в прошлом году над старым колодцем на центральной улице по решению районных властей установили фильтр для очистки воды. Однако проработал он недолго.

— Всего три месяца мы пили чистую воду. Это было зимой. Потом фильтр засорился, а обслуживать его оказалось некому. Денег на ремонт тоже не выделяют. Аким говорит, что ничего не может сделать. В селе осталось всего три-четыре таких колодца, и люди от безысходности продолжают брать воду из них. При этом качество воды никто не проверяет. Последний раз сотрудники СЭС, наверное, приезжали сюда еще в восьмидесятых годах, — сокрушается Мария Свежак.

Фото: Акерке Дауренбекккызы/Kazinform

Другая жительница Озерного Леонтина Корчинская рассказала, что недавно село отметило 90-летний юбилей.

— Мы надеялись, что к юбилею проблему с водой наконец решат, но этого не произошло. Сначала над старым колодцем построили будку и установили фильтр. Но воды в самом колодце было мало, поэтому фильтр постоянно забивался песком и грязью. Он проработал от силы два месяца. Тогда на сельском сходе мы попросили пробурить скважину глубиной 25–30 метров. Ее запустили осенью прошлого года. Вода была мягкая и чистая, но сейчас скважина закрыта. Нам объяснили, что из-за морозов лопнули резиновые детали, а менять их никто не спешит. В такой ситуации мы даже не мечтаем о том, чтобы провести воду прямо в дома, — говорит Леонтина Корчинская.

По словам акима Краснополянского сельского округа Талгата Жомартова, вопрос подключения Озерного к централизованным сетям водоснабжения сейчас рассматривается в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

Фото: Акерке Дауренбеккқызы/Kazinform

— Масштабный проект по обеспечению качественной питьевой водой Келлеровской зоны рассчитан на три-четыре года. Разработка проектно-сметной документации займет еще от полутора до двух лет. До завершения проекта в населенных пунктах устанавливаются комплексные блок-модули. В Краснополянском сельском округе их уже шесть. Блок-модуль в Озерном действительно временно не работал, но сегодня вечером мы выедем на место и запустим его. Подрядчики уже вызваны. Средства на ремонт выделены из районного бюджета. Точную сумму назвать не могу, ориентировочно это 6–8 млн тенге, — прокомментировал Талгат Жомартов.

Фото: Акерке Дауренбеккқызы/Kazinform

Ранее сообщалось о том, что в Актау за последние недели вновь обострилась ситуация с питьевой водой.