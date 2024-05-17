Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение

Один из востребованных маршрутов столицы изменил свое движение из-за ремонта дорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

- В связи с ремонтными работами внесены изменения в схему движения маршрута № 3, - сообщили в CTS.

Как сообщалось ранее, в связи с проведением ремонтных работ с 16 мая по 1 июня частично перекрыто движение на участке проспекта Тауелсиздик от проспекта Р.Кошкарбаева до улицы Нажимеденова.

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.