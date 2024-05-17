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    00:20, 17 Май 2024 | GMT +6

    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение

    автобус
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Один из востребованных маршрутов столицы изменил свое движение из-за ремонта дорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    - В связи с ремонтными работами внесены изменения в схему движения маршрута № 3, - сообщили в CTS.

    Как сообщалось ранее, в связи с проведением ремонтных работ с 16 мая по 1 июня частично перекрыто движение на участке проспекта Тауелсиздик от проспекта Р.Кошкарбаева до улицы Нажимеденова.

    С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.

    схема автобусного маршрута
    Фото: CTS

     

    Теги:
    Дороги Транспорт Автобус Астана Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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