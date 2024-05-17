21:31, 16 Май 2024 | GMT +6
Участок проспекта Тауелсиздик частично закрыли в Астане
В столичном акимате сообщили о частичном перекрытии улицы Тауелсиздик, передает агентство Kazinform.
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит дорожные работы по среднему ремонту по проспекту Тауелсиздик.
В связи с проведением работ с 16 мая по 1 июня будет частично перекрыто движение на участке проспекта Тауелсиздик от проспекта Р.Кошкарбаева до улицы Нажимеденова.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.