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    21:31, 16 Май 2024 | GMT +6

    Участок проспекта Тауелсиздик частично закрыли в Астане

    перекрытие дорог
    Фото: акимат

    В столичном акимате сообщили о частичном перекрытии улицы Тауелсиздик, передает агентство Kazinform.

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит дорожные работы по среднему ремонту по проспекту Тауелсиздик.

    В связи с проведением работ с 16 мая по 1 июня будет частично перекрыто движение на участке проспекта Тауелсиздик от проспекта Р.Кошкарбаева до улицы Нажимеденова.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Астана Акимат Авто Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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