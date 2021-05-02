Популяризовать женский хоккей намерена победительница проекта «100 новых лиц Казахстана» Булбул Картанбай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая казахстанка, ставшая главным тренером хоккейного клуба в США, Булбул Картанбай оказалась в числе победителей проекта «100 новых лиц Казахстана». Девушка хочет популяризировать женский хоккей и открыть в столице секцию для девушек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С самого детства видела себя спортсменкой. Но, к сожалению, у нас в селе не было секций для девочек. Я ходила на бокс, борьбу, но мне постоянно говорили: «Ты девушка, тебе этого не надо». Но переехав в Алматы, мы нашли женскую секцию по хоккею с шайбой. Так я пришла в хоккей», - поделилась спортсменка своей историей.

В июне 2020 года девушке предложили должность главного тренера хоккейного клуба.

«Когда играешь и побеждаешь сам – это прекрасно, но, когда твоя команда выигрывает, у девочек горят глаза, радуешься больше. Сейчас нахожусь в Казахстане. В январе провела трехдневный мастер-класс. 8 марта провела благотворительный турнир по хоккею. Цель – популяризация женского и детского хоккея. Как раз на этом турнире к нам присоединились две команды девочек. Очень хочу им помочь воплотить свои мечты и добиться замечательных результатов», - отметила Булбул Картанбай.

Отметим, что она была первым игроком из Казахстана, сыгравшая в Национальной женской хоккейной лиге.

«На моем нелегком профессиональном пути всегда сталкивалась с шаблонным мнением, что спорт – не женское дело. Но в глубине души искренне верила и с каждым разом убеждалась, что я как женщина могу совмещать в своей жизни многое: спортивную карьеру, учебу и семью. Но также могу оставаться собой: красивой, женственной. У женщин всегда есть выбор и возможность совмещать все. Очень хочу открыть у нас секцию по хоккею с шайбой в столице нашей страны. Я верю, что в таких благоприятных условиях, мы, спортсменки Казахстана, сможем достичь больших высот не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Я работаю над расширением связей и налаживанием контактов с тренерами и менеджерами из разных зарубежных стран. Для меня большая честь представлять Казахстан, нести с достоинством государственный флаг. Каждый раз, выходя на ледовую арену, чувствую, что за моей спиной стоит целая страна, что меня поддерживают и верят в меня», - подчеркнула хоккеистка Булбул Картанбай.