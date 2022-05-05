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Поправки в закон о референдуме принял Мажилис
5 Мая 2022 15:28

Поправки в закон о референдуме принял Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис согласился с дополнениями Сената в проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект конституционного закона разработан депутатами Парламента. Законопроект одобрен Мажилисом 4 мая текущего года и был направлен на рассмотрение в Сенат.

Однако в ходе рассмотрения в Сенате было внесено дополнение. Его рассмотрели на заседании комитета. Цели уточнения вопроса не являются предметом республиканского референдума, предлагают новую редакцию подпункта 2 статьи 3 конституционного закона «О республиканском референдуме». В частности, вопросы изменения независимости государства, унитарность и территориальная целостность республики, формы и управления основополагающих принципов деятельности республики не могут быть предметом обсуждения референдума», - сказал депутат Мажилиса Арман Кожахметов в ходе пленарного заседания.

Депутат отметил, что Сенат предложил из действующей редакции настоящего подпункта исключить слова «заложенных основателем независимого Казахстана Первым Президентом РК – Елбасы» и его статуса.

На пленарном заседании Мажилиса депутаты приняли поправки.

Ранее сенаторы вернули в Мажилис законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме».

Накануне стало известно, что Конституционный Совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию страны. Сообщалось, что в Конституционный Совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса Первого Президента.

Автор:
Корреспондент
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