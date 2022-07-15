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Поправки в сфере семейно-бытовых правонарушений внесут в законодательство - МВД РК
15 Июля 2022 21:33

Поправки в сфере семейно-бытовых правонарушений внесут в законодательство - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел Казахстана подготовило пакет поправок в законодательство в сферу семейно-бытовых правонарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С начала года в полицию поступило 70 тыс. сообщений о насилии в быту. Из них 43 тыс. были списаны, поскольку потерпевшие по приезду полиции отказывались от подачи заявлений. Это связано с примирением либо боязнью жертвы мести насильника.

На сегодня полномочия полиции в этой сфере ограничены. Полиция может привлечь «домашних» тиранов к ответственности только при наличии заявления. Поэтому в обществе активно продвигается тезис криминализации деяния за причинение легкого вреда здоровью и побоев.

«Необходимо увеличить сроки административного ареста (с повышением нижнего порога), а взамен предупреждения – ввести общественные работы. В отдельные составы преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, ввести квалифицирующий признак – «в отношении лица, состоящего в семейно-бытовых отношениях». Возможность для примирения сторон будет только в суде и всего один раз. Пакет законодательных поправок уже подготовлен и будет внесен на согласование в госорганы», - сообщили в пресс-службе МВД.


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