21 Сентября 2022, 11:58

Поправки в налоговое законодательство одобрил Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки в налоговое законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутаты одобрили проект закона: «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Как отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров, представляя документ на пленарном заседании Мажилиса, законопроект разработан согласно плану законопроектных работ Правительства и в целях реализации поручений Главы государства. Первый блок поправок направлен на снижение нагрузки на фонд оплаты труда.

«Глава государства в прошлогоднем Послании народу Казахстана поручил внедрить единый платеж с фонда оплаты труда для малого бизнеса со снижением суммарной нагрузки. В настоящее время с фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается объединить в один платеж данные платежи. Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам. Единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений», - сказал Алибек Куантыров.

Платеж будут выплачивать на добровольной основе субъекты микро- и малого бизнеса, которые применяют специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа.

Единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку.

«Второй блок поправок связан с изменениями в отраслевых законодательствах. Предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при банкротстве физических лиц. Предлагается определить размер госпошлины при обращении в суд для признания банкротом, а также исключение налоговых рисков в случае списания задолженности», - пояснил Алибек Куантыров.

Глава Миннацэкономики отметил, что в связи с созданием Конституционного суда предлагается установление госпошлины при обращении в Конституционный суд и освобождение от нее социально уязвимых слоев населения.

Следующая норма касается сферы недропользования. С 2024 года упраздняется ведение госбаланса. Запасы будут оцениваться по новой системе. Предлагается изменение объекта обложения налогом на добычу полезных ископаемых.

Следующий, третий блок поправок направлен на стимулирование отечественных товаропроизводителей. Предлагается норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства.

Для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара – сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара.

Следующая норма касается реализации аффинированного золота. Сейчас реализация такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам.

Решается вопрос укрупнения электрических сетей. Предлагается исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией.