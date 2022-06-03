3 Июня 2022 12:39

Поправки в Конституцию заработают только при повышении качества жизни населения - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через несколько дней в Казахстане состоится референдум, на котором предстоит решить судьбу предлагаемых изменений в Конституцию РК. Законопроект предусматривает поправки в 33 статьи Основного закона. Своим мнением о значимости изменений для страны поделился политолог, экономист Ануар Нуртазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт отметил, что предтечей этих поправок являются январские события. Трагический январь фактически являлся тем социальным взрывом из-за неразрешимых базовых социально-экономических противоречий, которые сложились в обществе на протяжении последних 30 лет.

По его мнению, для того чтобы поправки заработали, необходимо повысить качество жизни населения.

Одна из поправок предусматривает, что земля Казахстана, ее недра, вода, растительный и животный мир - все ресурсы будут находиться не в государственной собственности, а принадлежать народу. Важнее здесь, как считает Ануар Нуртазин, гарантии соответствия с базовым понятием социальной справедливости.

«Само существование социальной справедливости невозможно при текущем социальном расслоении и приводит к неизбежному исчезновению среднего класса, что является непросто каким-то тормозом, замедляющим путь к прогрессу не только социального, но и технологического, а также тормозом для любых попыток сохранить текущий уровень технологического развития», - сказал эксперт.

Еще одно изменение, которое отметил политолог, - это отказ президента на период осуществления своих полномочий состоять в политической партии.

«То, что объявил Касым-Жомарт Токаев о выходе из партии AMANAT - такие процессы происходили не только у нас. Например, 25 апреля 2012 года Владимир Путин передал руководство «Единой Россией» Дмитрию Медведеву. Более того, если мы говорим про начальный этап строительства демократических государств, один из отцов-основателей и первый президент США Джоррдж Вашингтон был беспартийным, и первая партия, которая образовалась, была федералистская. Она просуществовала до 1820 года», - пояснил А. Нуртазин.

Предлагаемый запрет на занятие должностей государственных служащих и руководителей квазигосударственного сектора близкими родственниками первого лица страны, по словам эксперта, является новым для цивилизованного мира.

В целом, как считает Ануар Нуртазин, сегодня Казахстан находится в точке бифуркации, и вектор дальнейшего развития страны до сих пор не определен. В этом есть определенный позитив.

«Он заключается в том, что, если мы сможем в ближайшее время сделать адекватный выбор и не пустить развитие событий на самотек, именно в полном соответствии с базовыми законами логики и диалектики, мы сможем развивать общество силой порядка вещей, точнее полностью управлять законами, отражающими сформировавшейся социально-экономической модели», - разъяснил он.