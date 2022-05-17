17 Мая 2022 19:39

Поправки в Конституцию разделил на пять крупных блоков госсекретарь РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конституционная реформа является логичным продолжением всех политических реформ Президента с 2019 года. Об этом заявил государственный секретарь РК Ерлан Карин, поясняя основные изменения, предлагаемые в Основной закон страны на своем YouTube-канале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на новом этапе развития Казахстан ждет масштабная политическая модернизация, которая невозможна без конституционной реформы. Изменения затронут треть статей Конституции. Как заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, поправки в Основной закон имеют для нашей страны судьбоносное значение. Поэтому впервые (за 27 лет - прим.ред.) вопрос внесения изменений в Конституцию будет решаться не в Парламенте, а на республиканском референдуме. Конституционная реформа - это логичное продолжение всех политических реформ Президента с 2019 года. По ним принято 10 законов», - сказал государственный секретарь.

«Проект конституционных поправок основан на запросах граждан и осуществляется в интересах всего общества. Над проектом работали ведущие ученые, правоведы. Возможно для многих из вас будет сложно сразу увидеть разницу между старой и новой редакцией Конституции. Поэтому, мы разбили все изменения и дополнения на пять крупных блоков, каждый из которых отвечает на главный вопрос - что изменится в обновленной Конституции», - обратился Ерлан Карин.

Первый блок поправок обеспечит окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике.

«Во-первых, Президент не будет состоять ни в какой политической партии на период осуществления своих полномочий. Этот запрет распространяется на председателей и судей Конституционного суда, Верховного суда, иных судов, председателя и членов Центральной избирательной комиссии, а также Высшей аудиторской палаты РК. Преимущество поправки - повышение политической конкуренции и создание равных условий для развития всех политических партий», - пояснил Ерлан Карин.

Во-вторых, близкие родственники Президента не будут иметь права занимать должности госслужащих и руководителей субъектов квазигосударственного сектора. В-третьих, у Президента не будет права снимать с должностей акимов районов, городов и сельских округов, сказал государственный секретарь.

Второй блок поправок направлен на перераспределение ряда властных полномочий.

«Во-первых, президентская квота в Сенате сократится с 15 до 10 депутатов. При этом пять из них будут предложены Ассамблеей народа Казахстана. Во-вторых Сенат будет согласовывать кандидатуры на посты председателей Конституционного Совета и Высшего Судебного Совета, вносимые Президентом. В-третьих, создается Конституционный суд. Конституционный суд будет состоять из 11 судей - на четыре человека больше, чем сейчас. Его состав будет формироваться следующим образом: 6 судей назначаются Парламентом, четверо судей назначаются Президентом, председатель Конституционного суда назначается Президентом с согласия Сената. В-четвертых, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета преобразуется в Высшую аудиторскую палату. Ее председатель дважды в год будет отчитываться перед депутатами Мажилиса. Такая мера расширит контроль депутатов над бюджетом», - объяснил Ерлан Карин.

В третьем блоке поправок говорится об усилении роли и повышении статуса Парламента и его палат.

Государственный секретарь напомнил, что квота Ассамблеи народа Казахстана из Мажилиса переносится в Сенат и сокращается с 9 депутатов до 5. Депутаты Мажилиса будут избираться по смешанной избирательной системе. 30% Мажилиса будут составлять депутаты-одномандатники. Это позволит в полной мере учесть права всех граждан.

«Предлагается, чтобы Мажилис принимал законы, а Сенат одобрял или не одобрял их. Это укрепит механизм сдержек и противовесов в политической системе», - подчеркнул Ерлан Карин.

Четвертый блок поправок в Конституцию расширит участие население в управлении страной.

«Самое главное, в Конституцию окончательно и однозначно закрепляется норма о том, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа права собственности осуществляет государство», - сказал Е. Карин.

Акимы областей, городов республиканского значения и столицы будут назначаться на должность Президентом только с согласия депутатов всех маслихатов данного региона. При этом, Глава государства будет предлагать не менее двух кандидатур, по которым состоится голосование. Будет назначен на должность кандидат, получивший наибольшее число голосов.

Пятый блок поправок призван усилить механизм защиты прав граждан.

Первое, Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать нормативные правовые акты РК, непосредственно затрагивающие их права и свободы, на соответствие Конституции. Второе, окончательно закрепляется решение об отмене смертной казни на конституционном уровне. Третье, работа прокуратуры будет определяться Конституционным законом. «Это усилит системную правозащитную деятельность и высший надзор за соблюдением законности на территории страны от имени государства», - добавил он.

Четвертое, уполномоченный по правам человека получит иммунитет и гарантии независимости и неподотчетности каким-либо госорганам и должностным лицам. Он будет иметь права обращаться в Конституционный суд.

«Перечисленные мною поправки затрагивают основополагающие принципы работы государства и имеют историческое значение для Казахстана. Эти реформы - важнейший этап масштабной политической модернизации. После принятия этих поправок предстоит изменить более 20 законов. Конституционная реформа носит системный характер. В итоге повысится эффективность всей государственной модели. И эффект от этих преобразований почувствует каждый казахстанец», - заключил Ерлан Карин.

Республиканский референдум пройдет в Казахстане 5 июня.