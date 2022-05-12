Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Поправки в Конституцию примут при положительном голосовании жителей 11 регионов
12 Мая 2022 16:44

Поправки в Конституцию примут при положительном голосовании жителей 11 регионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции РК Алма Муканова заявила, что если в ходе республиканского референдума жители 11 регионов выступят «за» внесение изменений в Конституцию, то будет принято положительное решение о поправках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Конституционному закону «О республиканском референдуме», изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы», - сказала Алма Муканова в ходе брифинга в СЦК.

По словам спикера, Абайская, Улытауская и Жетысуская области учитываться не будут.

«У нас есть 17 регионов. Указ о создании новых трех областей (Абайской, Улытауской и Жетысуской) вводится в действие с 8 июня. Референдум пройдет 5 июня. Таким образом, две трети от 14 областей и трех городов республиканского значения: Алматы, Нур-Султан, Шымкент. Это 11 регионов», - добавила Алма Муканова.

Вице-министр юстиции подчеркнула, что принятие решения о внесении поправок в Конституцию зависит от голосования казахстанцев.

Ранее сообщалось, проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» будет вынесен на республиканский референдум, который состоится 5 июня 2022 года.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Откачка воды продолжается в затопленном ливнем Атырау
Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана
Множество бутылок с неизвестной жидкостью обнаружили в пригороде Актау
Землетрясение зафиксировали в Алматинской области
Проблему подтоплений решают в Алматы
Более 1 тыс. квартир выдали с нарушениями в Талдыкоргане за пять лет
Причину замора рыбы в водоемах установили в СКО
Неизвестное заболевание выявили у скота в Акмолинской области
Популярное
Спасшему девочку от падения с балкона подарили квартиру в Нур-Султане
Свои действия не считаю героизмом – спасший висевшую на балконе девочку Сабит Шонтакбаев
Суицид совершил сотрудник прокуратуры в Костанае
Полмиллиона тенге требовал следователь от подозреваемого в Темиртау
Пострадавший при стрельбе в Алматы в тяжелом состоянии - врачи
Четырехлетний мальчик провалился в котлован и погиб в Алматы
Бывший ковид-центр в Алматы принимает пациентов с инфекционными заболеваниями
Кран-манипулятор насмерть сбил подростка в Костанае
Сайт для бронирования комнат свиданий с осужденными создал карагандинский ДУИС
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 мая
Более 9 тыс. детей отдохнут в загородных лагерях Карагандинской области
Число прошедших ЭКО увеличилось втрое в Карагандинской области
Спецсчет для помощи пострадавшим от пожара семьям открыли в Костанае
Дождь в Алматы ожидается в ближайшие три дня
Архив