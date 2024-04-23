РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:39, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Поправки Сената в миграционное законодательство принял Мажилис

    мигранты
    Фото: Polisia.kz

    Депутаты Мажилиса приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе, рассмотрев изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан в отдельные статьи данного закона, отмечает следующее. В связи с введением уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение систем видеонаблюдения в учреждениях пенитенциарной системы, депутаты Сената Парламента Республики Казахстан предложили учреждения уголовно-исполнительной системы, на которые распространяется данная норма дополнить следственными изоляторами и изоляторами временного содержания, — сказал депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов на пленарном заседании Палаты.

    Кроме того, депутатами Сената были предложены поправки, исключающие альтернативные виды наказания, а также поправки уточняющего характера.

    — Изменения и дополнения, внесенные депутатами Сената Парламента Республики Казахстан, не изменяют концепцию Закона, принятого Мажилисом Парламента Республики Казахстан, — добавил депутат.

    Напомним, в четверг депутаты Сената вернули Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы» в Мажилис. 

    Теги:
    Сенат Законопроекты Депутаты мигранты
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!