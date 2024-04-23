Поправки Сената в миграционное законодательство принял Мажилис

Депутаты Мажилиса приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе, рассмотрев изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан в отдельные статьи данного закона, отмечает следующее. В связи с введением уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение систем видеонаблюдения в учреждениях пенитенциарной системы, депутаты Сената Парламента Республики Казахстан предложили учреждения уголовно-исполнительной системы, на которые распространяется данная норма дополнить следственными изоляторами и изоляторами временного содержания, — сказал депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов на пленарном заседании Палаты.

Кроме того, депутатами Сената были предложены поправки, исключающие альтернативные виды наказания, а также поправки уточняющего характера.

— Изменения и дополнения, внесенные депутатами Сената Парламента Республики Казахстан, не изменяют концепцию Закона, принятого Мажилисом Парламента Республики Казахстан, — добавил депутат.

Напомним, в четверг депутаты Сената вернули Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы» в Мажилис.