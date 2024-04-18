Поправки в закон о миграции вернули в Мажилис

Депутаты Сената вернули Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы» в Мажилис, передает корреспондент агентства Kazinform.

Закон, инициированный депутатами Парламента, направлен на совершенствование законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы.

В ходе рассмотрения Закона в Сенате Парламента внесены поправки, предусматривающие:

по части второй статьи 428-1 УК РК исключаются альтернативные виды наказания с ужесточением уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет в случае совершения преступления лицом, с использованием своего служебного положения (сотрудники уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторов, изоляторов временного содержания);

в связи с введением уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение систем видеонаблюдения вносятся поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан в части введения понятия системы видеонаблюдения;

в связи с включением в Закон РК «О миграции населения» самостоятельной главы о государственном контроле за соблюдением требований законодательства, отдельные нормы Закона приведены в соответствие с нормами Предпринимательского кодекса РК и Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса».

Внесены также ряд изменений, связанных с обеспечением внутренней согласованности норм статей закона и недопущения правовой коллизии.

Все предложения и замечания сведены в сравнительную таблицу.

С учетом изложенного Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, руководствуясь подпунктом 7) статьи 29 Закона Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан», вносит на рассмотрение заседания Сената Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы» и соответствии с пунктом 4 статьи 61 Конституции Республики Казахстан рекомендует не одобрить отдельные статьи Закона и возвратить Закон в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей Закона.