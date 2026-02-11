РУ
    08:00, 11 Февраль 2026

    Поправки по вопросам бережливого потребления товарного газа обсудят в Мажилисе

    11 февраля в 10:00 часов состоится очередное заседание Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В повестку заседания включены два законопроекта, по которым депутатам предстоит подготовить заключения. Речь идет о ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о военно-техническом сотрудничестве, а также о ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством РК и Правительством Туркменистана о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 27 февраля 1997 года. 

    Кроме того, Мажилис рассмотрит в первом чтении поправки по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа. Документ был принят в работу в июне 2024 года.

    Как ранее сообщал депутат Едил Жанбыршин, поправками предусматривается расширение полномочий национального оператора по газовой отрасли.

    — Национальный оператор по газовой отрасли будет согласовывать задания на проектирование строительства объектов единой системы снабжения товарным газом и их проектно-сметную документацию, а также осуществлять техническое сопровождение проектов строительства объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых из госбюджета. Кроме того, стимулировать бережливое потребление газа, обеспечение прозрачности и автоматизации учета газа при его продаже на внутреннем рынке, — сказал он. 

    Помимо этого, депутаты рассмотрят законопроекты о ратификации договоров между Республикой Казахстан и Республикой Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передаче осужденных лиц и выдаче.

    Ранее Мажилис ратифицировал Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц.

