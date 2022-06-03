3 Июня 2022 17:04

Поправки о градостроительной экспертизе внесут в законодательство РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разрешительный механизм уплотнительной и точечной застройки разъяснил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все земельные участки используются в соответствии с их генеральными планами, проектами детальной планировки (далее – ПДП) и застройки и проектами земельно-хозяйственного устройства территории. Развитие и застройка территорий осуществляется на основании Генпланов и ПДП. Разработка проекта Генплана, утверждение и реализация градостроительных проектов, ПДП, принятие решений о застройке, расширении, реконструкции (перепланировке, переоборудовании), консервации объектов незавершенного строительства относятся к компетенции акиматов городов областного значения», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на практике акиматы точечно корректируют ПДП без проведения общественных обсуждений. При этом, зачастую нарушается плотность застройки, отсутствует достаточное количество государственных социальных объектов, что вызывает недовольство среди жителей.

«ПДП ранее откорректированные в разрез с Генпланом, узакониваются при корректировке Генплана, в результате основной градостроительный документ становится производным по отношению к ПДП. Для урегулирования сложившейся ситуации разработаны и введены «Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования» в городе Алматы. Правилами предусмотрено утверждение градостроительных требований, определение исторически значимых объектов, плотности застройки и высоты зданий, требования к фасадам зданий и сооружений», - отметил зампремьера.

Документ регламентирует обязательное проведение общественных обсуждений предстоящего строительства.

«Также, для усиления контроля и обеспечения неукоснительного соблюдения требований нормативов по разработке и утверждению градостроительных документов, разработан пакет поправок по внедрению в Закон института градостроительной экспертизы ПДП в рамках законопроекта по демонополизации экономики в сфере строительства», - заключил Р. Скляр.