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    14:29, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Пополнять госбюджет путем акцизов на бензин предложил Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев считает необходимым пополнять госбюджет путем акцизов на бензин. При этом нельзя допускать роста цен на ГСМ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В условиях благоприятной конъюнктуры рынка производители бензина и различные посредники получают дополнительные прибыли. Считаю, необходимым изымать часть этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов. Правительство должно произвести соответствующие расчеты. Там нельзя допустить роста цен», - сказал Глава государства, выступая в Парламенте.

    По словам Президента, дополнительные источники доходов бюджета необходимы для обеспечения макроэкономической стабильности страны.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений.

    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Топливо Парламент Экономика Мажилис
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