Пополнять госбюджет путем акцизов на бензин предложил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев считает необходимым пополнять госбюджет путем акцизов на бензин. При этом нельзя допускать роста цен на ГСМ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях благоприятной конъюнктуры рынка производители бензина и различные посредники получают дополнительные прибыли. Считаю, необходимым изымать часть этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов. Правительство должно произвести соответствующие расчеты. Там нельзя допустить роста цен», - сказал Глава государства, выступая в Парламенте.

По словам Президента, дополнительные источники доходов бюджета необходимы для обеспечения макроэкономической стабильности страны.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений.