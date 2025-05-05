По подозрению в подготовке теракта в Лондоне арестованы иранцы

Аресты были произведены в субботу в разных частях Англии. Пятеро мужчин в возрасте от 29 до 46 лет были задержаны по подозрению в подготовке «террористического акта».

Четверо из задержанных являются гражданами Ирана, в то время как выяснение личности и гражданства пятого еще продолжается.

Все пятеро в настоящее время допрашиваются в полицейских участках, официальные обвинения им не предъявлены. Следователи также проводят обыски по адресам в Лондоне, Манчестере и Суиндоне.

Власти заявили, что предполагаемый заговор был направлен на определённый объект, местоположение которого не разглашается «по оперативным соображениям».

Доминик Мерфи, возглавляющий Контртеррористическое командование, сказал, что полиция все еще пытается определить мотивы предполагаемого заговора, а также то, существует ли какая-либо постоянная опасность для общества.

Полиция также сообщила, что ещё трое иранцев в возрасте 39, 44 и 55 лет были арестованы в Лондоне в рамках другого расследования, связанного с созданием возможной угрозы национальной безопасности.

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер назвала эти аресты суровым напоминанием о необходимости сохранять бдительность перед лицом меняющихся вызовов безопасности. Купер сказала, что это «серьёзные события, которые демонстрируют постоянную необходимость адаптации мер реагирования на угрозы национальной безопасности».

Она добавила: «Правительство продолжает работать с полицией и разведывательными службами, чтобы поддержать все действия и оценки безопасности, необходимые для сохранения страны в безопасности».

Хотя прямая связь с Ираном в основном деле не установлена, агентство внутренней безопасности MI5 предупредило о растущей угрозе со стороны лиц или операций, связанных с Тегераном.

В своем заявлении в октябре прошлого года глава MI5 Кен Маккаллум сообщил, что с 2022 года службы безопасности сорвали 20 «потенциально смертоносных» заговоров, связанных с Ираном, многие из которых были направлены против диссидентов, проживающих в Великобритании.

Он также предупредил, что рост напряженности на Ближнем Востоке может стать причиной новых враждебных действий со стороны Ирана в Великобритании.

Национальный уровень террористической угрозы в Великобритании остаётся на уровне «существенный», что означает вероятность нападения.