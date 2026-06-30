Попытку проноса двух телефонов пресекли в колонии Экибастуза

В Экибастузе сотрудники учреждения минимальной безопасности предотвратили попытку пронести на территорию колонии два мобильных телефона, передает агентство Kazinform.

Как отметили в Polisia.kz, в ходе досмотра изъяты два функционирующих телефона в заблокированном состоянии, укомплектованные операционными сим-картами.

По информации ведомства, мобильные устройства были спрятаны во внутреннем кармане сумки. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте учреждения № 47 после поступления оперативной информации в дежурную часть ДУИС по Павлодарской области.

Фото: кадр из видео

— Данный факт неправомерных действий полностью зафиксирован техническими средствами контроля: в распоряжении администрации имеются записи с камер сплошного видеонаблюдения, а также персональных носимых видеорегистраторов сотрудников, проводивших досмотровые мероприятия. Нарушитель на профилактическом учете ранее не состоял. В соответствии с действующим законодательством осужденный незамедлительно водворен в дисциплинарный изолятор, — сообщили в Polisia.kz.

В настоящее время проводится служебное расследование, в ходе которого предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также выяснить, каким образом запрещенные устройства оказались у осужденного.

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