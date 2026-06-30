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    Полицейские изъяли более 500 кустов конопли в Актюбинской области

    В Актюбинской области полицейские обнаружили на территории частного дома более 500 кустов незаконно выращенной конопли, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские изъяли более 500 кустов конопли в Актюбинской области
    Фото: Polisia.kz.

    В Актюбинской области сотрудники полиции выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора — 2026».

    Как сообщили в Polisia.kz, во время санкционированного обыска на территории частного домовладения правоохранители обнаружили более 500 кустов конопли, выращенных на приусадебном участке. Кроме того, были изъяты денежные средства, высушенный стебель конопли, а также бумажный сверток с веществом растительного происхождения.

    По данным следствия, 49-летний владелец дома пояснил, что выращивал коноплю для личного употребления.

    — Установлено, что на момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, что подтверждено результатами медицинского освидетельствования, — отметили в Polisia.kz.

    По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, проводится досудебное расследование. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, а также продолжается проверка всех обстоятельств произошедшего.

    Напомним, нарколабораторию полного цикла «с VIP-клиентами» ликвидировали в Алматинской области.

    Наркотики Полиция Общество Актюбинская область Досудебное расследование
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор