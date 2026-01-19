РУ
    Попытку незаконного транзита меда пресекли в Жамбылской области

    На ветеринарном контрольном пункте «Карасу», расположенном в Кордайском районе Жамбылской области, ветеринарно-санитарными инспекторами пресечена попытка незаконного транзитного перемещения продукции пчеловодства без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

    Попытку незаконного транзита меда пресекли в Жамбылской области
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    В ходе проведения документарного и физического контроля установлено, что гражданин Кыргызской Республики перевозил партию меда из Кыргызской Республики в РФ транзитом через территорию Казахстана на грузовом автотранспорте марки «DAF». При проверке выяснилось, что на перевозимую продукцию отсутствовали обязательные ветеринарные документы, подтверждающие ее безопасность и происхождение.

    В отношении перевозчика приняты меры административного воздействия. В соответствии с пунктом 2 статьи 406 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» на нарушителя наложен административный штраф. Перевозимая продукция пчеловодства возвращена отправителю.

     — Перемещение грузов, подконтрольных ветеринарной службе, допускается исключительно при наличии установленных ветеринарных сопроводительных документов. Соблюдение данных требований является важной мерой по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности, а также по предотвращению ввоза и транзита небезопасной продукции на территорию Казахстана, — напоминает Комитет ветеринарного контроля и надзора.

