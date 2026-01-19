Попытку незаконного транзита меда пресекли в Жамбылской области

В ходе проведения документарного и физического контроля установлено, что гражданин Кыргызской Республики перевозил партию меда из Кыргызской Республики в РФ транзитом через территорию Казахстана на грузовом автотранспорте марки «DAF». При проверке выяснилось, что на перевозимую продукцию отсутствовали обязательные ветеринарные документы, подтверждающие ее безопасность и происхождение.

В отношении перевозчика приняты меры административного воздействия. В соответствии с пунктом 2 статьи 406 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» на нарушителя наложен административный штраф. Перевозимая продукция пчеловодства возвращена отправителю.