Попытку массового перехода мигрантов в испанскую Сеуту пресекли в Марокко

Власти Марокко в субботу, 15 августа, задержали 148 нелегальных мигрантов в северном городе Фнидек и его окрестностях после попытки массового перехода в испанскую Сеуту, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Представитель администрации провинции Фнидек сообщил, что среди задержанных — 128 граждан африканских стран и 20 граждан Марокко.

По его словам, усиленное присутствие сил безопасности позволило предотвратить массовый переход в районе Сеуты и Мелильи. Ситуация в приграничной зоне остается «нормальной и контролируемой».

Власти продолжат мониторинг активности в интернете для выявления лиц, призывающих к массовым попыткам миграции. Одновременно продолжатся операции по предотвращению незаконных переходов и задержанию их организаторов.

Для предотвращения массовых переходов марокканские власти задействовали дополнительные силы и технические средства, в том числе беспилотники для наблюдения, специальные автомобили и водовозы, предназначенные для предотвращения столкновений с мигрантами.

Ранее в субботу власти пресекли попытку сотен нелегальных мигрантов, большинство из которых являются выходцами из африканских стран, добраться из Фнидека до Сеуты.

Корреспондент Anadolu сообщил, что силы безопасности не позволили мигрантам приблизиться к пограничному переходу и усилили присутствие в этом районе.

Попытка перехода произошла в день, который ранее фигурировал в анонимных призывах в социальных сетях к массовому переходу в Сеуту и Мелилью.

Представитель МВД Марокко Рашид Эль-Хальфи в среду заявил, что власти в последнее время выявили в социальных сетях «анонимные публикации и сообщения» с призывами к массовым незаконным переходам в два города 15 августа.

В министерстве заявили, что такие призывы представляют «серьезную угрозу безопасности людей» и направлены на использование миграционной проблематики для действий, наказуемых в соответствии с законодательством Марокко.

По словам Эль-Хальфи, власти внимательно следят за ситуацией и принимают меры для предотвращения незаконных переходов и выявления причастных к их организации.

Ранее Марокко выявило дезинформацию в соцсетях перед массовым наплывом мигрантов в Сеуту.