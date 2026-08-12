Марокко выявило дезинформацию в соцсетях перед массовым наплывом мигрантов в Сеуту

Марокканские власти и правозащитники по результатам жалоб мигрантов, прорвавшихся в Сеуту в конце июля, обвиняют испанских силовиков в жесткости и неоказании помощи несовершеннолетним, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

Национальный совет по правам человека Марокко (CNDH) вновь критикует Мадрид. В докладе от 8 августа этот орган обвиняет испанские силовые структуры в том, что они нападали на некоторых мигрантов и жестоко с ними обращались. Речь идет о кризисе в Сеуте 30 и 31 июля, когда в этот испанский анклав почти одномоментно проникли около 80 тысяч мигрантов из Марокко.

Согласно документу, мониторинговая группа Совета собрала свидетельства людей, уже возвращенных в Марокко, которые отметили насилие со стороны испанских агентов, «особенно в местах, недоступных для камер», как говорится в документе. В отчете говорится и о несовершеннолетних, которые, по словам заявителей, подвергались оскорблениям и избиениям со стороны «экстремистских групп» в городе. Документ критикует власти Сеуты за то, что подросткам не обеспечили достаточной помощи.

— CNDH идет дальше и возлагает на «местные власти» ответственность за закрытие в дни наплыва мигрантов ресторанов и магазинов; на делеэто решение приняли сами владельцы заведений, последовав рекомендации местной деловой ассоциации. Кроме того, ведомство отследило роль социальных сетей в мобилизации, приведшей к этому наплыву: утверждается, что еще 8 июля был выявлен вводящий в заблуждение контент по вопросам миграции на страницах с более чем 90 000 подписчиков в Facebook, контент совокупно просмотрели свыше миллиона участников, — говорится в публикации.

Доклад выходит также на фоне дипломатического направления, которое Марокко решило вновь активизировать. Министр юстиции Абделлатиф Уахби заявил в эфире панарабского телеканала Asharq News, что Рабат по‑прежнему отстаивает свои исторические притязания на Сеуту и Мелилью и что этот вопрос «фигурирует в повестке» каждый раз, когда встречаются представители двух стран.

Он говорил о «долгосрочной стратегии» по возвращению того, что считает марокканской территорией путем диалога и воспользовался случаем, чтобы вновь напомнить о еще одном требовании: репатриации несовершеннолетних марокканцев без сопровождения взрослых, которые остаются в испанских центрах и за которых, по его словам, также несут ответственность испанские власти.

Исторически ни Сеута, ни Мелилья никогда не были марокканской территорией, несмотря на то что расположены в Африке. Сеута перешла под суверенитет Испании в 1580 году во время Иберийской унии, тогда как Мелилья находится под испанским контролем с 1497‑го, когда ее заняла Кастильская корона.

Об эффекте Сеуты и о том, как миграционный кризис может изменить политику Евросоюза, можете прочитать по ссылке.