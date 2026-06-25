Попытки подделки ЕНТ-сертификатов будут передаваться в полицию

Национальный центр тестирования обратился к абитуриентам и их родителям с разъяснением о безопасности и юридическом статусе сертификатов Единого национального тестирования (ЕНТ), передает Kazinform.

В ведомстве подчеркнули, что подделка сертификата ЕНТ невозможна, поскольку каждый документ содержит уникальный QR-код, позволяющий мгновенно проверить его подлинность. Кроме того, сертификат ЕНТ является официальным документом, а его подделка влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Также в НЦТ сообщили, что все случаи попыток фальсификации сертификатов будут передаваться в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Сертификаты ЕНТ доступны в личном кабинете на сайте app.testcenter.kz, а также на ресурсах certificate.testcenter.kz и портале электронного правительства eGov.

Отдельно в центре напомнили, что использование микронаушников, скрытых камер и других технических средств для получения информации может повлечь уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В НЦТ призвали абитуриентов отказаться от любых попыток нарушения правил и подчеркнули, что честная подготовка и труд являются залогом успешного результата.

По данным на 15 июня, около 236 тысяч раз сдали ЕНТ с начала тестирования в Казахстане.