Около 236 тысяч раз сдали ЕНТ с начала тестирования в Казахстане

С начала основного ЕНТ-2026, стартовавшего 10 мая, абитуриенты прошли тестирование около 236 тысяч раз, передает Kazinform.

По данным Министерства науки и высшего образования РК, 72% участников сдавали тестирование на казахском языке, 28% — на русском. Еще 408 раз ЕНТ было сдано на английском языке.

По итогам пяти недель проведения тестирования пороговый балл набрали 67% абитуриентов. Средний результат по пяти предметам составил 64 балла. Максимальный результат — 140 баллов — показал Әсет Альтаир из Павлодарской области.

Особое внимание в ходе ЕНТ уделяется созданию условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. За пять недель в тестировании приняли участие 668 таких абитуриентов.

Абитуриенты могут подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения экзамена. Обращения по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами становятся доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

За пять недель проведения ЕНТ выявлено 474 нарушения правил. Из них 298 случаев связаны с попытками проноса запрещенных предметов, включая смартфоны, смарт-очки, микронаушники и шпаргалки. Еще 176 человек были удалены из аудиторий за нарушения во время тестирования, их результаты аннулированы.

При этом случаев использования подставных лиц не зафиксировано.

После завершения ЕНТ-2026 видеозаписи тестирования будут проверяться до 31 октября. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или иных нарушений результаты экзамена будут аннулированы.

Напомним, для участия в основном ЕНТ заявления подали около 240 тысяч абитуриентов. С учетом двух попыток было принято более 446 тысяч заявлений.