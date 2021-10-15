Попечительский совет, как инструмент реализации системы наставничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественное объединение «Попечительский совет организаций образования «QOLDAU» реализовывает социальный проект «Birgemiz «Sabaqtastyq» по внедрению практики наставничества волонтерами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения. Об этом передает МИА «Казинформ».

Основным инструментом реализации системы наставничества являются Попечительские советы организаций образования для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Наставничество — один из самых эффективных и важных способов помощи детям-сиротам. Это общение взрослого с ребёнком один на один, которое позволяет детям-сиротам восстанавливать доверие к миру и дающее ребенку чувство нужности.

«Мы видим, как меняется положительно жизнь детей благодаря системной комплексной поддержке: наставничество и продуманные мероприятия, направленные на развитие социальных и коммуникативных навыков, профориентацию и создание благоприятной среды для раскрытия потенциала детей, участвующих в программе, а реализация его через Попечительские советы даст комплексный и системный подход в организациях образования», - сообщила председатель Общественного объединения «Попечительский совет организаций образования «QOLDAU» Фарида Раймжанова.

В рамках реализации проекта планируется ряд мероприятий. Так, во всех регионах нашей страны для представителей Попечительских советов и других заинтересованных сторон будут проведены бесплатные онлайн тренинги на государственном и русском языках. Проведение отборочного этапа в пул наставников, а также их обучение по программе «Платформа наставничества». Создание взаимосвязей наставник – молодежь, где в раках данного мероприятия будут реализованы образовательные программы для детей и молодежи «Мой путь во взрослую жизнь». Также предполагается разработка методических рекомендаций, направленных на развитие института «Наставничества» в образовательный процесс школ, сузов и вузов.

Важное место в проекте занимает безвозмездная консультативная помощь психологов, коучей и юристов по личным запросам детей и молодежи по рекомендации наставников, в целях получения определенного результата из разных сфер жизни.

Наша миссия «Содействие модернизации общественного сознания через институционализацию попечительских советов организаций образования!»

Проект реализуется при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив» и Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.