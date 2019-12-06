Попавших в ДТП двух жителей Туркестанской области спасли актюбинские полицейские

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Двух жителей Туркестанской области, машина которых опрокинулась в кювет во время гололеда, спасли патрульные полицейские Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Руслан и Эляржан Юлдашовы проезжали по территории Актюбинской области по автодороге «Самара-Шымкент». Из–за плохой видимости, тумана и гололёда автомашина потеряла управление и опрокинулась в кювет. Путники остались мерзнуть в безлюдной степи с поломанным автотранспортом, где не ловит сотовая связь, и не могли позвонить в службу спасения.

На помощь пришли сотрудники роты патрульной полиции Болатбек Ельгондин и Артур Уразгалиев, которые помогли вытащить машину с обочины и сопроводили их до автомастерской и пункта обогрева. После того, как починили автомашину, Юлдашовы продолжили свой путь до Шымкента, выразив слова благодарности полицейским в соцсетях.

«На днях по трассе «Актобе-Шымкент» из-за тумана, плохой видимости дороги, гололеда потерял управление авто. Машина улетела на обочину. Нас с братом спасли ребята из дорожной полиции Актобе. Таких людей надо знать в лицо – это капитан полиции Болатбек Ельгондин, лейтенант полиции Уразгалиев Артур», - написали Юлдашовы.