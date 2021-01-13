Попавшего в ДТП водителя из Кыргызстана спасли полицейские Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 января примерно в 22.30 ч. на 56 км трассы «Шымкент-Самара» на территории Байдибекского района водитель большегрузной автомашины марки «Volvo», не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские Байдибекского РОП помогли иностранцу поставить автомашину на колеса и доставили ее на штрафстоянку. Установлено, что данный автотранспорт, груженный овощами, направлялся из Республики Кыргызстан в Российскую Федерацию. В результате ДТП погибших и пострадавших нет. Водителю оказана медицинская помощь.

В отношении мужчины, гражданина Кыргызстана, полицейские составили административный протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества». Собранные материалы по данному факту будут направлены в суд для принятия соответствующего решения.

Гражданин Кыргызстана выразил огромную благодарность полицейским, которые пришли ему на помощь.

«Ночью на трассе моя автомашина опрокинулась. Спасибо сотрудникам полиции, они спасли меня. Оказали медицинскую помощь, напоили и накормили. Также помогли поставить грузовик на колеса. Большое спасибо полицейским», - поблагодарил стражей порядка иностранец.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют автовладельцам быть осторожными на дорогах, особенно в плохую погоду и гололед, а также соблюдать правила дорожного движения и дистанцию. Водители помните: дорога ошибок не прощает!