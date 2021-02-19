Понятия «буллинг» и «кибербуллинг» могут появиться в законодательстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса озвучили ряд предложений в сфере борьбы со школьной травлей. В частности, прозвучало предложение ввести на законодательной основе понятия «буллинг» и «кибербуллинг», передает МИА «Казинформ».

В своем Послании от 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать меры по противодействию буллингу и кибербуллингу.

«Критически важно принять новые меры по защите прав человека. Для меня эта проблема является приоритетной. Как и весь мир, Казахстан тоже столкнулся с незащищенностью граждан от травли в Интернете. В первую очередь от этого страдают дети. Они особенно остро воспринимают интернет-травлю, которая, к сожалению, приводит к печальным последствиям. Пришло время принять законодательные меры по защите граждан, особенно детей, от кибербуллинга. Нужно усилить и другие меры по защите прав детей, в частности, присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений», - отмечал Президент.

Уже в январе текущего года Глава государства напомнил о своем поручении и призвал народных избранников усилить защиту детей в данном направлении.

Поэтому депутаты нового созыва поставили данную задачу во главу угла.

«Мы предлагаем законодательно внести понятие и компетенцию уполномоченного органа образования в два закона: об образовании и о защите прав ребенка. Травля - действие лица или группы лиц в отношении несовершеннолетнего унизительного характера, в том числе с применением средств информационно-коммуникационных технологий (кибербуллинг)», - сказал депутат Елнур Бейсенбаев.

По его словам, анализ всех действующих норм казахстанского законодательства показал, что они не предоставляют детям достаточную защиту от травли.

«А также не предупреждают будущую травлю. Согласно имеющимся у нас данным, травля (буллинг) совершается уже даже в начальной школе», - отметил мажилисмен.

Травля детей в школах и интернатах со стороны сверстников и более старших учеников существовала практически во все времена, и бороться с этим явлением было сложно всегда. Между тем, предпринимать какие-то меры по борьбе с ней просто необходимо, поскольку в некоторых заведениях это приобретает действительно угрожающую форму.

Депутат Динара Закиева привела ряд примеров, среди которых побег подростка из интерната для незрячих детей в Алматы в 2019 году.

«В записке он объяснил причину своего поступка - травля со стороны старшеклассников и игнорирование проблемы со стороны руководства учреждения. К счастью, ребенка тогда нашли. Но мы не застрахованы от подобных случаев в будущем», - подчеркнула Д. Закиева.

Данные меры, подчеркивают депутаты, нужны в первую очередь для профилактики и предотвращения травли.

«Детей нельзя делить на плохих и хороших. Поэтому школьный буллинг и кибербуллинг нужно предупреждать и предотвращать. Буллинг происходит потому что в учебном процессе часто нет места его профилактике. Чтобы разработать программы по профилактике буллинга, травли в школе и внести единую антибуллинговую политику в организациях образования, школах, не рекомендательного характера, а обязательную к исполнению, необходимо законодательно ввести самое понятие травли (буллинга)», - считает ее коллега Алия Абсеметова.

«Способы реагирования на буллинг разнятся от школы к школе. Некоторые учебные заведения имеют хорошо разработанные правила по противодействию буллингу, а в некоторых такие случаи замалчиваются и игнорируются. Все зависит от руководства школы», - добавила А. Абсеметова.

Помимо введения в законодательство выше упомянутых понятий, народные избранники предлагают дать соответствующие полномочия Министерству образования и науки РК – а именно: дать возможность разрабатывать программы и единые национальные стандарты по противодействию буллингу.

В случае, если таковые будут одобрены и приняты, им должна будет следовать каждая школа в нашей стране. Более того, в таком случае школы обяжут внедрять такие программы в свои правила внутреннего распорядка.