Поножовщиной закончился конфликт между алматинскими школьниками

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Конфликт произошел между подростками в Алматы. Двое из участников получили ножевые ранения. Подозреваемый установлен и задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент.

«Данный факт зарегистрирован отделом полиции при УП Алатауского района в едином реестре досудебного расследования по ст.106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Установлено, что конфликт произошел между подростками, в результате двое из них были ранены ножом. Подозреваемый установлен и задержан. Назначены экспертизы. Расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.