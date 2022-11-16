Понижение температуры прогнозируют 16-18 ноября в Казахстане

16 Ноября 2022, 13:01

16 Ноября 2022, 13:01

Понижение температуры прогнозируют 16-18 ноября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На погоду большей части республики будет оказывать влияние Северо-Западный антициклон, с которым ожидается кратковременное прекращение осадков и понижение температуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

«В конце периода, с прохождением атмосферных фронтов, на большей части ожидаются осадки, на севере в виде снега, на юге, западе республики – в виде дождя и снега. По республике ожидаются усиление ветра 15-23 м/с, гололед, туман, на севере, востоке, в центре - метель. Понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке, в центре до 8-22 мороза», - говорится в сообщении Казгидромета.