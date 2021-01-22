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    13:00, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Понижение температуры до 40 градусов прогнозируют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Понижение температуры в северных регионах Казахстана до -32 - 40℃ прогнозируют синоптики 23-25 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Холодный антициклон из районов Салехарда будет оказывать влияние на погоду Казахстана 23-25 января. Ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха: в южных регионах до -10…-20℃, в северных до -32…-40℃. Местами по стране ожидаются туманы и усиление ветра», - говорится в сообщении РГП «Казгидромет».

    Ранее синоптики сообщали, что на большей части республики ожидается снег, в центре и востоке местами сильный снег, на юге, юго-востоке – осадки, местами сильные (дождь, снег). В связи с неблагоприятными погодными явлениями сегодня занятия для столичных школьников начальных классов первой смены перевели в дистанционный формат.


    Теги:
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