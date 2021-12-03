Понадобится сто тысяч учителей - Асхат Аймагамбетов о строительстве 1000 школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в связи со строительством 1000 школ к 2025 году понадобятся сто тысяч учителей. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о вопросах строительства школ, мы за годы независимости построили более двух тысяч школ, теперь у нас стоит задача - с текущего года по 2025 год по поручению Главы государства построить не менее тысячи школ. Сейчас мы видим большую проблему - дефицит ученических мест. В этом году если из школ были выпущены 150 тысяч выпускников, то в первый класс мы приняли почти 400 тысяч. Вы видите, только за один год разница в 250 тысяч детей в школах. Если мы не будем строить школы, то возникнет потребность не менее одного миллиона дополнительных ученических мест к 2025 года», - сказал во время заседания Комиссии по правам человека при Президенте РК министр образования и науки.

По словам министра, для того, чтобы заранее решить проблему, Президентом дано поручение построить еще 1000 школ.

«В этом году мы строим 200 школ, но идем с опережением. Более 200 школ уже в декабре мы введем в эксплуатацию. До 2025 года таким образом будут построены 1000 новых школ. Тысяча новых школ потребуют дополнительно создание не менее ста тысяч новых педагогических ставок - сто тысяч учителей нам понадобятся. Это для нас является гораздо большим вызовом. Нам необходимо обеспечить качественными кадрами и материально-техническим обеспечением. Над этой задачей мы работаем», - заявил А. Аймагамбетов.