Помощь иммунитету осенью: врач рассказала, как поддержать организм в холода
Осенью в Казахстане традиционно фиксируется рост простудных и вирусных заболеваний. Перепады температуры, короткий день, снижение активности и дефицит солнца напрямую влияют на уровень энергии и работу иммунитета. Врач Дарья Диброва рассказала Kazinform, кому стоит принимать витамины в наступившем холодном сезоне, какие вещества особенно важны и почему опасно пить биодобавки вслепую.
Почему витамины действительно нужны
Человеческий организм не может самостоятельно вырабатывать большинство витаминов — их нужно получать вместе с питанием. При этом микронутриенты крайне важны. Они участвуют в сотнях биохимических процессов: поддерживают иммунную, нервную и эндокринную системы, влияют на качество сна, кожи, волос и настроение.
— Недостаток даже одного витамина способен запустить цепную реакцию нарушений. Например, при нехватке B12 падает уровень энергии и ухудшается концентрация, а при дефиците витамина D снижается иммунитет и ослабевают кости, — объясняет Диброва.
По словам врача, чаще всего дефициты микронутриентов фиксируются у офисных сотрудников, студентов и жителей северных регионов Казахстана –– там меньше солнца и ниже уровень физической активности из-за погодных условий.
Осенью и зимой даже на юге страны уровень ультрафиолета резко падает, а в северных областях солнца может не быть неделями. При этом жители крупных городов живут в условиях постоянного стресса, плотных графиков и нехватки сна. Всё это повышает потребность организма в микронутриентах и делает сезонную профилактику особенно актуальной.
Главный сезонный дефицит — витамин D. Чтобы он вырабатывался естественным образом, нужно ежедневно проводить под солнцем несколько часов и при этом активно двигаться.
В казахстанском климате это практически невозможно: поэтому врач советует хотя бы раз в год проверять уровень витамина D и корректировать дозу под контролем специалиста.
Осенью также часто не хватает магния (отвечает за стрессоустойчивость и сон), железа (влияет на энергию и память), витамина С (поддерживает иммунитет) и витаминов группы B. Особенно это касается людей, которые испытывают эмоциональное и физическое напряжение.
«Золотой стандарт» и скрытые дефициты
Сегодня существует условный «золотой стандарт» витаминов, которые большинство людей принимают сезонно — это витамины D и C, а также магний и цинк. Они действительно необходимы большинству людей и неоднократно доказали свою эффективность для здоровых иммунитета и обмена веществ.
Но есть и другая группа нутриентов, дефицит которых можно выявить только после лабораторного теста. К ним относятся железо, медь, селен, йод, витамины A, E и B12. Их нехватку невозможно определить на глаз без лабораторных тестов: симптомы часто маскируются под усталость, апатию или нарушения сна.
— Кроме дозировки, важно понимать, что на иммунитет влияет не только приём добавок. На способность организма противостоять вирусам воздействует множество факторов: питание, физическая активность, качество сна, эмоциональное состояние и экология, — отмечает специалист.
По ее словам, полностью изменить образ жизни за один день невозможно. Недосып, стресс, прием сладкого и кофе — часть привычного ритма жизни большинства городских жителей.
Поэтому витамины можно рассматривать как мягкий инструмент –– он помогает адаптировать организм и постепенно формировать новые, более здоровые привычки.
Почему аптечные комплексы не всегда эффективны
Большинство аптечных поливитаминов рассчитаны на усредненную норму и содержат микродозы веществ, которых недостаточно для восстановления баланса.
— Например, капсула с 400 МЕ витамина D не даст эффекта, если человеку требуется 3000 МЕ в сутки. Из-за этого показатели в крови не растут, и человек делает вывод, что витамины «не работают», — объясняет врач.
Поэтому оптимальный путь, по словам эксперта, это сдать анализы, определить, чего именно не хватает, и подобрать индивидуальную дозировку. Такой подход позволяет отслеживать динамику и реально видеть, как меняется самочувствие и уровень энергии.
Как часто нужно проверять уровень витаминов
Распознать дефицит микронутриентов без тестов сложно, но есть сигналы, которые стоит воспринимать серьёзно. Это хроническая усталость, частые простуды, раздражительность, ухудшение памяти, выпадение волос и сухость кожи. Такие признаки не всегда говорят о болезни — часто они являются результатом истощения внутренних резервов.
Специалист советует проходить тестирование один-два раза в год: осенью и весной. Это помогает понять, как организм реагирует на изменения климата и нагрузки, и своевременно скорректировать питание или дозы добавок.
— Регулярное отслеживание дефицитов — давно не роскошь, а элемент ответственного отношения к себе. Чем раньше скорректировать свое состояние, тем проще пройти зиму без постоянных простуд и усталости, — подытожила Дарья Диброва.
