Помощь иммунитету осенью: врач рассказала, как поддержать организм в холода

Почему витамины действительно нужны

Человеческий организм не может самостоятельно вырабатывать большинство витаминов — их нужно получать вместе с питанием. При этом микронутриенты крайне важны. Они участвуют в сотнях биохимических процессов: поддерживают иммунную, нервную и эндокринную системы, влияют на качество сна, кожи, волос и настроение.

— Недостаток даже одного витамина способен запустить цепную реакцию нарушений. Например, при нехватке B12 падает уровень энергии и ухудшается концентрация, а при дефиците витамина D снижается иммунитет и ослабевают кости, — объясняет Диброва.

По словам врача, чаще всего дефициты микронутриентов фиксируются у офисных сотрудников, студентов и жителей северных регионов Казахстана –– там меньше солнца и ниже уровень физической активности из-за погодных условий.

Осенью и зимой даже на юге страны уровень ультрафиолета резко падает, а в северных областях солнца может не быть неделями. При этом жители крупных городов живут в условиях постоянного стресса, плотных графиков и нехватки сна. Всё это повышает потребность организма в микронутриентах и делает сезонную профилактику особенно актуальной.

Главный сезонный дефицит — витамин D. Чтобы он вырабатывался естественным образом, нужно ежедневно проводить под солнцем несколько часов и при этом активно двигаться.

В казахстанском климате это практически невозможно: поэтому врач советует хотя бы раз в год проверять уровень витамина D и корректировать дозу под контролем специалиста.

Осенью также часто не хватает магния (отвечает за стрессоустойчивость и сон), железа (влияет на энергию и память), витамина С (поддерживает иммунитет) и витаминов группы B. Особенно это касается людей, которые испытывают эмоциональное и физическое напряжение.

Фото: из личного архива Дарьи Дибровой

«Золотой стандарт» и скрытые дефициты

Сегодня существует условный «золотой стандарт» витаминов, которые большинство людей принимают сезонно — это витамины D и C, а также магний и цинк. Они действительно необходимы большинству людей и неоднократно доказали свою эффективность для здоровых иммунитета и обмена веществ.

Но есть и другая группа нутриентов, дефицит которых можно выявить только после лабораторного теста. К ним относятся железо, медь, селен, йод, витамины A, E и B12. Их нехватку невозможно определить на глаз без лабораторных тестов: симптомы часто маскируются под усталость, апатию или нарушения сна.

— Кроме дозировки, важно понимать, что на иммунитет влияет не только приём добавок. На способность организма противостоять вирусам воздействует множество факторов: питание, физическая активность, качество сна, эмоциональное состояние и экология, — отмечает специалист.

По ее словам, полностью изменить образ жизни за один день невозможно. Недосып, стресс, прием сладкого и кофе — часть привычного ритма жизни большинства городских жителей.

Поэтому витамины можно рассматривать как мягкий инструмент –– он помогает адаптировать организм и постепенно формировать новые, более здоровые привычки.

Почему аптечные комплексы не всегда эффективны

Большинство аптечных поливитаминов рассчитаны на усредненную норму и содержат микродозы веществ, которых недостаточно для восстановления баланса.

— Например, капсула с 400 МЕ витамина D не даст эффекта, если человеку требуется 3000 МЕ в сутки. Из-за этого показатели в крови не растут, и человек делает вывод, что витамины «не работают», — объясняет врач.

Поэтому оптимальный путь, по словам эксперта, это сдать анализы, определить, чего именно не хватает, и подобрать индивидуальную дозировку. Такой подход позволяет отслеживать динамику и реально видеть, как меняется самочувствие и уровень энергии.

Фото: Freepik

Как часто нужно проверять уровень витаминов

Распознать дефицит микронутриентов без тестов сложно, но есть сигналы, которые стоит воспринимать серьёзно. Это хроническая усталость, частые простуды, раздражительность, ухудшение памяти, выпадение волос и сухость кожи. Такие признаки не всегда говорят о болезни — часто они являются результатом истощения внутренних резервов.

Специалист советует проходить тестирование один-два раза в год: осенью и весной. Это помогает понять, как организм реагирует на изменения климата и нагрузки, и своевременно скорректировать питание или дозы добавок.

— Регулярное отслеживание дефицитов — давно не роскошь, а элемент ответственного отношения к себе. Чем раньше скорректировать свое состояние, тем проще пройти зиму без постоянных простуд и усталости, — подытожила Дарья Диброва.

Ранее о профилактике ОРВИ и гриппа рассказали в управлении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.