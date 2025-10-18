РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:10, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Помощь иммунитету осенью: врач рассказала, как поддержать организм в холода

    Осенью в Казахстане традиционно фиксируется рост простудных и вирусных заболеваний. Перепады температуры, короткий день, снижение активности и дефицит солнца напрямую влияют на уровень энергии и работу иммунитета. Врач Дарья Диброва рассказала Kazinform, кому стоит принимать витамины в наступившем холодном сезоне, какие вещества особенно важны и почему опасно пить биодобавки вслепую.

    простуда
    Фото: freepik

    Почему витамины действительно нужны

    Человеческий организм не может самостоятельно вырабатывать большинство витаминов — их нужно получать вместе с питанием. При этом микронутриенты крайне важны. Они участвуют в сотнях биохимических процессов: поддерживают иммунную, нервную и эндокринную системы, влияют на качество сна, кожи, волос и настроение.

    — Недостаток даже одного витамина способен запустить цепную реакцию нарушений. Например, при нехватке B12 падает уровень энергии и ухудшается концентрация, а при дефиците витамина D снижается иммунитет и ослабевают кости, — объясняет Диброва.

    По словам врача, чаще всего дефициты микронутриентов фиксируются у офисных сотрудников, студентов и жителей северных регионов Казахстана –– там меньше солнца и ниже уровень физической активности из-за погодных условий.

    Осенью и зимой даже на юге страны уровень ультрафиолета резко падает, а в северных областях солнца может не быть неделями. При этом жители крупных городов живут в условиях постоянного стресса, плотных графиков и нехватки сна. Всё это повышает потребность организма в микронутриентах и делает сезонную профилактику особенно актуальной.

    Главный сезонный дефицит — витамин D. Чтобы он вырабатывался естественным образом, нужно ежедневно проводить под солнцем несколько часов и при этом активно двигаться.

    В казахстанском климате это практически невозможно: поэтому врач советует хотя бы раз в год проверять уровень витамина D и корректировать дозу под контролем специалиста.

    Осенью также часто не хватает магния (отвечает за стрессоустойчивость и сон), железа (влияет на энергию и память), витамина С (поддерживает иммунитет) и витаминов группы B. Особенно это касается людей, которые испытывают эмоциональное и физическое напряжение.

    врач
    Фото: из личного архива Дарьи Дибровой

     

    «Золотой стандарт» и скрытые дефициты

    Сегодня существует условный «золотой стандарт» витаминов, которые большинство людей принимают сезонно — это витамины D и C, а также магний и цинк. Они действительно необходимы большинству людей и неоднократно доказали свою эффективность для здоровых иммунитета и обмена веществ.

    Но есть и другая группа нутриентов, дефицит которых можно выявить только после лабораторного теста. К ним относятся железо, медь, селен, йод, витамины A, E и B12. Их нехватку невозможно определить на глаз без лабораторных тестов: симптомы часто маскируются под усталость, апатию или нарушения сна.

    — Кроме дозировки, важно понимать, что на иммунитет влияет не только приём добавок. На способность организма противостоять вирусам воздействует множество факторов: питание, физическая активность, качество сна, эмоциональное состояние и экология, — отмечает специалист.

    По ее словам, полностью изменить образ жизни за один день невозможно. Недосып, стресс, прием сладкого и кофе — часть привычного ритма жизни большинства городских жителей.

    Поэтому витамины можно рассматривать как мягкий инструмент –– он помогает адаптировать организм и постепенно формировать новые, более здоровые привычки.

    Почему аптечные комплексы не всегда эффективны

    Большинство аптечных поливитаминов рассчитаны на усредненную норму и содержат микродозы веществ, которых недостаточно для восстановления баланса.

    — Например, капсула с 400 МЕ витамина D не даст эффекта, если человеку требуется 3000 МЕ в сутки. Из-за этого показатели в крови не растут, и человек делает вывод, что витамины «не работают», — объясняет врач.

    Поэтому оптимальный путь, по словам эксперта, это сдать анализы, определить, чего именно не хватает, и подобрать индивидуальную дозировку. Такой подход позволяет отслеживать динамику и реально видеть, как меняется самочувствие и уровень энергии.

    а
    Фото: Freepik

    Как часто нужно проверять уровень витаминов

    Распознать дефицит микронутриентов без тестов сложно, но есть сигналы, которые стоит воспринимать серьёзно. Это хроническая усталость, частые простуды, раздражительность, ухудшение памяти, выпадение волос и сухость кожи. Такие признаки не всегда говорят о болезни — часто они являются результатом истощения внутренних резервов.

    Специалист советует проходить тестирование один-два раза в год: осенью и весной. Это помогает понять, как организм реагирует на изменения климата и нагрузки, и своевременно скорректировать питание или дозы добавок.

    — Регулярное отслеживание дефицитов — давно не роскошь, а элемент ответственного отношения к себе. Чем раньше скорректировать свое состояние, тем проще пройти зиму без постоянных простуд и усталости, — подытожила Дарья Диброва.

    Ранее о профилактике ОРВИ и гриппа рассказали в управлении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.  

    Теги:
    Грипп Здоровье Врачи Алматы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают