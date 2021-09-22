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    10:22, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Помощь в получении госсубсидии обещала аферистка жительнице Сарыагаша

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    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Помощь в получении госсубсидии обещала аферистка жительнице Сарыагаша. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. Со слов потерпевшей, некая знакомая, войдя в доверие, обещала помочь получить безвозмездные субсидии от государства. После чего доверчивая сельчанка отдала около 240 тысяч тенге. Однако, получив деньги, аферистка так и не выполнила обещанного и исчезла из виду.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница, которая, как выяснилось, потратила полученные путем мошенничества деньги на собственные нужды.

    Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество«. Проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Борьба с преступностью
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