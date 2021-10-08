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    17:11, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Помощь афганскому народу обсудили министры по ЧС Казахстана и Кыргызстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось десятое заседание Совета Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий с участием министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрия Ильина и министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Бообека Ажикеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    На заседании совета рассмотрен и одобрен отчет Центра за 2021 год. В рамках заседания представлена информация о ходе реализации Центром совместных проектов с международными организациями в сфере гражданской защиты, а также адаптации к изменению климата и чрезвычайных ситуаций в странах Центральной Азии.

    В свою очередь, Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин выразил уверенность, что круг стран-членов Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в дальнейшем будет расширяться.

    Он также отметил, что, учитывая политическую и экономическую ситуацию в Афганистане, необходимо оказать всемерную помощь народу нуждающегося государства.

    Членам совета предложено активизировать усилия сторон по интеграции систем раннего оповещения при землетрясениях, а также более эффективному использованию потенциала Центра в практической реализации международных программ и проектов в области снижения риска бедствий, усиления готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

    По итогам заседания подписано решение Совета Центра.


    Теги:
    МЧС Сотрудничество Общество Алматы
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