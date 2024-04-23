Помогут ли ипотечные программы снизить цены на жилье - мнение эксперта

Заместитель председателя правления «Отбасы банка» Нурлан Акшанов прокомментировал возможность снижения цен на жилье в связи с введением новых ипотечных программ, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В любом случае все корректирует рынок. Цены на вторичное жилье обычно связаны с ожиданиями продавца: я сделал там хороший ремонт, как я отдам подешевле? - объяснил Нурлан Акшанов на брифинге в Правительстве.

На самом деле, по его словам, все корректирует рынок.