Помогут ли ипотечные программы снизить цены на жилье - мнение эксперта
Заместитель председателя правления «Отбасы банка» Нурлан Акшанов прокомментировал возможность снижения цен на жилье в связи с введением новых ипотечных программ, передает корреспондент агентства Kazinform.
- В любом случае все корректирует рынок. Цены на вторичное жилье обычно связаны с ожиданиями продавца: я сделал там хороший ремонт, как я отдам подешевле? - объяснил Нурлан Акшанов на брифинге в Правительстве.
На самом деле, по его словам, все корректирует рынок.
- Думаю, что когда мы дадим хорошую порцию кредитных средств на рынок в виде 150 млрд тенге «Отау» или 300 млрд тенге «Наурыз», в любом случае продавцы вторичного жилья должны скорректировать свои цены, если они действительно хотят продать свое жилье. Если они не имеют планов краткосрочно продать жилье, они могут держать и дальше. И это решение хозяина, - добавил спикер.