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    12:10, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Помогут ли ипотечные программы снизить цены на жилье - мнение эксперта

    Ипотека
    Фото: Midjourney

    Заместитель председателя правления «Отбасы банка» Нурлан Акшанов прокомментировал возможность снижения цен на жилье в связи с введением новых ипотечных программ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В любом случае все корректирует рынок. Цены на вторичное жилье обычно связаны с ожиданиями продавца: я сделал там хороший ремонт, как я отдам подешевле? - объяснил Нурлан Акшанов на брифинге в Правительстве.

    На самом деле, по его словам, все корректирует рынок.

    - Думаю, что когда мы дадим хорошую порцию кредитных средств на рынок в виде 150 млрд тенге «Отау» или 300 млрд тенге «Наурыз», в любом случае продавцы вторичного жилья должны скорректировать свои цены, если они действительно хотят продать свое жилье. Если они не имеют планов краткосрочно продать жилье, они могут держать и дальше. И это решение хозяина, - добавил спикер.

    Теги:
    Ипотека Недвижимость Цены и тарифы Рынок недвижимости Жилье Экономика
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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