Помогли многодетным семьям накануне Дня благодарности в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня благодарности члены этнокультурных объединений ВКО помогли многодетным семьям и выразили признательность врачам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Первый весенний день Казахстан по традиции встретит словом «спасибо». В республике отмечается молодой, но всеми любимый праздник – День благодарности. С каждым годом этот день приобретает для жителей страны все больше оттенков значения, становится все более важным.

Накануне знаменательного дня члены этнокультурных объединений при поддержке Клуба меценатов провели благотворительную акцию и оказали помощь многодетным матерям.

«Семья – это среда, где формируется личность ребенка. Дети – наше будущее и для того, чтобы поколение было развитым и здоровым, необходимо всецело поддерживать все «ячейки общества». Мы хотим сказать слова благодарности казахскому народу, в лице многодетных матерей», – выразили единое мнение члены этнокультурных объединений.

Представители ЭКО посетили шесть семей и вручили им благотворительные наборы, в которые вошло всё самое необходимое, в том числе продукты. Многодетные матери были смущены и одновременно рады оказанной помощи.

«Мы очень благодарны за то, что нас не оставили без внимания. Постоянно наши семьи чувствуют поддержку земляков. Это очень ценно»,– сказала одна из мам.

Кроме того, в преддверии Дня благодарности Дом дружбы инициировал благотворительную акцию и выразил глубокое уважение и признательность медикам приемного покоя первой городской больницы Усть-Каменогорска. Члены молодежного объединения «Ассамблея жастары» искренне поблагодарили медицинский персонал, вручив им сладкие подарки.

«Медицинские работники – те люди, которые день за днем «сражались» с опасной пандемией, без устали работали в период ЧП, чтобы отважно бороться за здоровье жителей области. Их, без преувеличения подвиг, мы не могли оставить без внимания, а благотворительная акция стала отличным способом поднять настроение работникам медицинской сферы», – рассказал руководитель Восточно-Казахстанского филиала молодежного объединения «Ассамблея жастары» Равиль Юнусов.