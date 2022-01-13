Помогать детям с очень редкими заболеваниями через Фонд «Қазақстан халқына» предлагает Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Казахстана внесло предложения финансовой помощи на лечение детей с очень редкими (орфанными) и тяжелыми заболеваниями из средств общественного социального Фонда «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным главного эксперта отдела социологических исследований КИСИ при Президенте РК Дарины Даненовой, курс лечения одного ребенка с такими заболеваниями составляет несколько сотен тысяч долларов. Этого не может позволить себе обычная казахстанская семья.

«Ни одна страна в мире не финансирует полностью все орфанные заболевания, учитывая крайне высокие затраты», - рассказала она корреспонденту агентства.

Эксперт считает, что помочь детям можно из средств общественного социального Фонда «Қазақстан халқына», идею создания которого озвучил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В связи с данным поручением Главы государства по созданию Фонда Министерством здравоохранения будут внесены предложения по перечню лекарственных средств и расчеты предполагаемых затрат на лечение детей с орфанными заболеваниями из средств общественного социального Фонда «Қазақстан халқына», - добавила Д.Даненова.



