    Поминутную оплату парковки введут в Астане

    В Астане планируют ввести поминутную оплату за парковки, сообщил аким столицы Женис Касымбек в ответе на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Транспорт автомобиль парковка Көлік көлік тұрағы
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Ранее мажилисмен Асылбек Нуралин в своем депзапросе предложил ввести систему возврата автовладельцам средств за неиспользованное время.

    Как сообщил Женис Касымбек, в столице планируется внедрение платных парковок площадочного типа с шлагбаумом, где будут установлены стационарные системы фотовидеофиксации с функцией распознавания номерных знаков. Также на территории города имеются коммунальные платные парковки открытого типа, в которых внедрение данной системы планируется на парковках, где инфраструктура позволяет подключить данную систему.

    - При этом оплата за парковку будет взыматься поминутно. В данном случае функция возврата за неиспользование времени не потребуется, - говорится в ответе на запрос.

    Комментируя вопрос прозрачности тарифов и поступлений от парковочных сборов и штрафов, аким отметил, что в Астане на сегодня автостоянки (автопарковки), в зависимости от формы собственности, разделяются на коммунальные и частные.

    1. Частные парковки – места для стоянок, организованные негосударственным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим право собственности на земельный участок либо право землепользования в соответствии с целевым назначением, за исключением торговых, досуговых, культурных, административных зданий.

    Владелец частной автостоянки (автопарковки) вправе в качестве предпринимательской деятельности самостоятельно взимать плату в соответствии с утвержденными тарифами за пользование парковочным пространством. 

    2. Коммунальные парковки – места для стоянки транспортных средств, организованные уполномоченным органом, находящиеся в коммунальной собственности, за исключением территорий жилых и административных зданий.

    - В настоящее время рассматривается тариф на платные коммунальные парковки площадочного типа со шлагбаумами предварительно 300 тенге за один час и платные коммунальные парковки открытого типа 100 тенге за один час, - сообщил аким.

    При этом частные парковки самостоятельно утверждают тариф за парковки. Согласно проведенному анализу, стоимость на частных автопарковках составляет от 300 до 5 000 тенге за один час.

    Ранее в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы разъяснили, на каком этапе находится решение вопроса по «Астана тұрақ кеңістігі» и дали комментарий по тарифам на парковку.

    Парковка Женис Касымбек Астана Депзапрос Мажилис Акимы
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
