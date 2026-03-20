телерадиокомплекс президента РК
    13:16, 20 Март 2026 | GMT +5

    Станет ли опыт Алатау основой для новых городов ускоренного развития

    В Казахстане не исключают создание новых городов ускоренного развития помимо Алатау. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев, отвечая на вопрос корреспондента Kazinform на пресс-конференции по итогам совместного заседания палат Парламента.

    Канат Бозумбаев
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    По его словам, площадка в Алатау рассматривается как экспериментальная. Там планируется внедрение международных стандартов в строительстве и эксплуатации, в том числе при возведении уникальных объектов.

    — Мы думаем, что понадобится несколько лет для развития Алатау. Мы же собираемся внедрять там, например, международные стандарты при строительстве и эксплуатации каких-то уникальных зданий. Мы должны эту практику в некотором роде экспериментально на площадке Алатау опробовать, там, где получится, где будет эффективно, безусловно, можно будет потом масштабировать на другие регионы, — сказал Бозумбаев.

    Вице-премьер сказал, когда можно будет увидеть первые результаты.  

    — Через 2-3 года будет результат определенный, может где-то позитивный, где-то негативный, должны будем отрегулировать. Но с учетом этого результата мы сможем реформировать многие отрасли нашей страны, — добавил он.

    Ранее депутаты Парламента одобрили проект Конституционного закона РК «О специальном статусе города Алатау» в первом чтении. 

    Данира Искакова
