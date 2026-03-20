Станет ли опыт Алатау основой для новых городов ускоренного развития

— Мы думаем, что понадобится несколько лет для развития Алатау. Мы же собираемся внедрять там, например, международные стандарты при строительстве и эксплуатации каких-то уникальных зданий. Мы должны эту практику в некотором роде экспериментально на площадке Алатау опробовать, там, где получится, где будет эффективно, безусловно, можно будет потом масштабировать на другие регионы, — сказал Бозумбаев.

Вице-премьер сказал, когда можно будет увидеть первые результаты.

— Через 2-3 года будет результат определенный, может где-то позитивный, где-то негативный, должны будем отрегулировать. Но с учетом этого результата мы сможем реформировать многие отрасли нашей страны, — добавил он.

Ранее депутаты Парламента одобрили проект Конституционного закона РК «О специальном статусе города Алатау» в первом чтении.