Поменяют ли правила для вылета за границу после получения вакцины против коронавируса
«Будут ли иные правила для вылета за границу: кто вакцинировался, тем не надо сдавать ПЦР тест?» - прозвучал вопрос от журналиста.
«Мы, в Казахстане, не требуем на вылет ПЦР. Это будет зависеть от той страны, куда вы будете выезжать. Мы естественно повлиять не можем. Для вылета в другую страну, смотря куда вы летаете», - ответил Ерлан Киясов.
Он отметил, что во многом ситуация после вакцинирования, возможно, будет меняться.
«Сейчас, конечно, во многом будет ситуация меняться, потому что многие страны уже рассматривают возможность какого-то особого режима в отношении тех, кто прошел вакцинацию. Этот вопрос стоит на повестке. Вы знаете, что мы вводим понятие электронного отслеживания проведения вакцинации – электронный паспорт. Эти данные будут размещены в информационной системе, чтобы мониторировать путь проведения вакцинации», - отметил Е.Киясов.
Сегодня, 1 февраля, в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавируса. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.
Планируется, что вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек. Вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. Первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб и так далее. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн.
Ерлан Киясов отметил, что если будет создана иммунная прослойка населения хотя бы выше 50%, мы сможем наконец-то вернуться к нормальному социуму без ограничений, карантинов и локдаунов.
К слову, при нетипичной реакции после получения вакцины против коронавируса при каждом областном, региональном управлении здравоохранения будут созданы специальные комиссии по расследованию таких случаев.