Поменяют ли правила для вылета за границу после получения вакцины против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будут ли иные правила для вылета за границу после получения вакцины против коронавируса? На этот вопрос пояснения дал главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут ли иные правила для вылета за границу: кто вакцинировался, тем не надо сдавать ПЦР тест?» - прозвучал вопрос от журналиста.

«Мы, в Казахстане, не требуем на вылет ПЦР. Это будет зависеть от той страны, куда вы будете выезжать. Мы естественно повлиять не можем. Для вылета в другую страну, смотря куда вы летаете», - ответил Ерлан Киясов.

Он отметил, что во многом ситуация после вакцинирования, возможно, будет меняться.

«Сейчас, конечно, во многом будет ситуация меняться, потому что многие страны уже рассматривают возможность какого-то особого режима в отношении тех, кто прошел вакцинацию. Этот вопрос стоит на повестке. Вы знаете, что мы вводим понятие электронного отслеживания проведения вакцинации – электронный паспорт. Эти данные будут размещены в информационной системе, чтобы мониторировать путь проведения вакцинации», - отметил Е.Киясов.

Сегодня, 1 февраля, в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавируса. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

Планируется, что вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек. Вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. Первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб и так далее. Затем приступят к вакцинации педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн.

Ерлан Киясов отметил, что если будет создана иммунная прослойка населения хотя бы выше 50%, мы сможем наконец-то вернуться к нормальному социуму без ограничений, карантинов и локдаунов.

К слову, при нетипичной реакции после получения вакцины против коронавируса при каждом областном, региональном управлении здравоохранения будут созданы специальные комиссии по расследованию таких случаев.