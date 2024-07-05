Заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ответила на запрос депутата Мажилиса касательно изменения названия интеллектуальной игры «Тогызкумалак», передает агентство Kazinform.

— В мире есть прецеденты, когда одни и те же игры или вещи, можно встретить под разными названиями на разных языках. Например, англичане называют «футбол», итальянцы — «кальчо», американцы — «соккер». Если взять шахматы, одну из интеллектуальных игр, то в одних странах ее называют «шатран», в других странах ее называют «чесс», в-третьих «шахматами», — отметила Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер добавила, что в работах А. Краснова, Н. Пантусова, Б. Куфтина, Р. Карутца, М. Балакаева, А. Акшораева, С. Аманжолова, С. Тилеубаева и многих других ученых, а также в работах М. Ауэзова данная игра называется «Тогызкумалак».

— Кроме того, изменение названия игры «Тогызкумалак» не входит в компетенцию федерации или других организаций. Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что название игры «Тогызкумалак», которая является культурным достоянием народа с тысячелетней историей, лучше оставить как есть, — пояснила Тамара Дуйсенова.

Ранее депутат Мажилиса Гульдара Нурумова предложила изменить название игры «тоғызқұмалақ» на «тоғызат».

Напомним, тогызкумалак могут включить в школьную программу в Казахстане.