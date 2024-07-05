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    12:55, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Поменяют ли название игры Тогызкумалак — на вопрос ответила вице-премьер

    Тогызкумалак Тоғызқұмалақ
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ответила на запрос депутата Мажилиса касательно изменения названия интеллектуальной игры «Тогызкумалак», передает агентство Kazinform.

    — В мире есть прецеденты, когда одни и те же игры или вещи, можно встретить под разными названиями на разных языках. Например, англичане называют «футбол», итальянцы — «кальчо», американцы — «соккер». Если взять шахматы, одну из интеллектуальных игр, то в одних странах ее называют «шатран», в других странах ее называют «чесс», в-третьих «шахматами», — отметила Тамара Дуйсенова.

    Вице-премьер добавила, что в работах А. Краснова, Н. Пантусова, Б. Куфтина, Р. Карутца, М. Балакаева, А. Акшораева, С. Аманжолова, С. Тилеубаева и многих других ученых, а также в работах М. Ауэзова данная игра называется «Тогызкумалак».

    — Кроме того, изменение названия игры «Тогызкумалак» не входит в компетенцию федерации или других организаций. Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что название игры «Тогызкумалак», которая является культурным достоянием народа с тысячелетней историей, лучше оставить как есть, — пояснила Тамара Дуйсенова.

    Ранее депутат Мажилиса Гульдара Нурумова предложила изменить название игры «тоғызқұмалақ» на «тоғызат».

    Напомним, тогызкумалак могут включить в школьную программу в Казахстане.

    Теги:
    Правительство Культура Национальные виды спорта Депутаты
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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