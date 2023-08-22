Тогызкумалак могут включить в школьную программу в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всемирная и Казахстанская федерация тогызкумалак совместно с министерствами просвещения и культуры и спорта РК работы по введению интеллектуальной игры тогызкумалак в школьную программу. Об этом сообщил президент федерации Алихан Байменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что с 2006 года тогызкумалак включен в программу Всемирных интеллектуальных игр, а в 2008 году учреждена Всемирная федерация. На сегодняшний день проведено шесть чемпионатов мира, шесть чемпионатов Азии и четыре чемпионата Европы.

«На международных порталах интеллектуальных игр, таких как канадский сайтам iggamecenter.com и польский playok.com тогызкумалак стал одной из самых популярных игр. Отечественные IТ-специалисты разработали специальные приложения для систем Android и iOS», - добавил спикер во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По данным федерации, тогызкумалаком регулярно занимаются более чем в 30 странах мира, в том числе Колумбии, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Латвии, Литве, Бангладеше.

В прошлом году Всемирная федерация приняла обращение о том, чтобы ежегодно 9 сентября отмечать, как «День тогызкумалака». В этой связи, как расскащал вице-президент республиканской федерации тогызкумалак и президент Алматинской федерации тогызкумалак Аким Турсун, в этом году 9 сентября в Алматы запланировано масштабное мероприятие по популяризации национальной игры, которая может попасть в Книгу рекордов Гиннеса Казахстана.