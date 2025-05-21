Поменялся состав Национального курултая

Среди них:

- Қазақстанның Еңбек Ері, член Общественного совета Кызылординской области Имамзада Шагиртаев,

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Канат Нуров,

- член Общественного совета Павлодарской области Бахыт Бексеитова,

- математик, академик Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан Дурвудхан Сураган.

Также в рамках ротации из состава Национального курултая выведены Л. Тараков (в связи с кончиной), Б. Каниев, К. Бисенов, А. Орынбек, С. Садвакасов, М. Жабагин.

Напомним, в апреле 2025 года Президент подписал План реализации инициатив IV заседания Национального курултая.