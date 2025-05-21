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    19:06, 20 Май 2025 | GMT +5

    Поменялся состав Национального курултая

    К работе Национального курултая привлечены новые представители общественности, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент принял участие в IV заседании Национального курултая
    Фото: Акорда

    Среди них:

    - Қазақстанның Еңбек Ері, член Общественного совета Кызылординской области Имамзада Шагиртаев,

    - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Канат Нуров,

    - член Общественного совета Павлодарской области Бахыт Бексеитова,

    - математик, академик Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан Дурвудхан Сураган.

    Также в рамках ротации из состава Национального курултая выведены Л. Тараков (в связи с кончиной), Б. Каниев, К. Бисенов, А. Орынбек, С. Садвакасов, М. Жабагин.

    Напомним, в апреле 2025 года Президент подписал План реализации инициатив IV заседания Национального курултая. 

    Теги:
    Курултай Национальный курултай
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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