Поменялся состав Национального курултая
К работе Национального курултая привлечены новые представители общественности, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Акорду.
Среди них:
- Қазақстанның Еңбек Ері, член Общественного совета Кызылординской области Имамзада Шагиртаев,
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Канат Нуров,
- член Общественного совета Павлодарской области Бахыт Бексеитова,
- математик, академик Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан Дурвудхан Сураган.
Также в рамках ротации из состава Национального курултая выведены Л. Тараков (в связи с кончиной), Б. Каниев, К. Бисенов, А. Орынбек, С. Садвакасов, М. Жабагин.
Напомним, в апреле 2025 года Президент подписал План реализации инициатив IV заседания Национального курултая.