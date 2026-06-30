Пользователи WhatsApp смогут скрывать номер телефона при переписке

Новая функция призвана повысить конфиденциальность при общении с новыми людьми — например, однокурсниками, соседями или знакомыми, с которыми пользователь встретился на мероприятии. Она также будет работать в групповых чатах, позволяя присоединяться к беседе без необходимости сразу показывать свой номер телефона незнакомым участникам.

В компании сообщили, что уже на этой неделе пользователи смогут зарезервировать желаемое имя в последней версии приложения, перейдя в раздел «Настройки» → «Аккаунт» → «Имя пользователя». Такую возможность сделали доступной заранее, поскольку сервисом пользуются более трех миллиардов человек, и многие могут претендовать на одинаковые имена.

Использование имени пользователя будет добровольным. В WhatsApp рекомендуют выбирать уникальное имя, известное только тем людям, с которыми пользователь хочет поддерживать связь. Если подходящее имя уже занято, приложение предложит свободные варианты с помощью встроенного генератора.

Для авторов контента, малого бизнеса и организаций появится возможность использовать то же имя пользователя, что и в Instagram или Facebook. При этом, в отличие от некоторых других мессенджеров, в WhatsApp не будет поиска по именам пользователей или их каталога. Чтобы написать человеку впервые, нужно будет знать точное имя пользователя.

Для дополнительной защиты можно будет включить ключ имени пользователя. Перед отправкой первого сообщения потребуется ввести этот ключ. После запуска функции пользователи, которые включат имена пользователей, смогут начинать переписку с людьми или компаниями, не показывая свой номер телефона.

Функция будет внедряться поэтапно в течение ближайших месяцев. Оригинал статьи на английском языке можно прочитать здесь.

Ранее сообщалось, что WhatsApp тестирует новый способ быстрой отправки фото и видео.