WhatsApp тестирует новый способ быстрой отправки фото и видео

В iOS-версии WhatsApp тестируется обновленный интерфейс для отправки медиафайлов, который должен упростить и ускорить обмен фотографиями и видео прямо в чате, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пользователям больше не нужно сразу переходить в отдельную галерею смартфона.

По данным WABetaInfo, в новом меню отображаются последние снимки и видеозаписи в компактной сетке формата 4×4. Также предусмотрена возможность горизонтальной прокрутки, что позволяет быстрее находить и выбирать нужные файлы для отправки.

Если необходимого медиафайла среди последних изображений нет, приложение автоматически откроет полный доступ к галерее устройства.

Изменился и способ вызова функции: теперь меню отправки медиа можно открыть долгим нажатием на кнопку «плюс» в строке ввода сообщений.

Сообщается, что обновление уже начало постепенно появляться у части пользователей iPhone в WhatsApp версии 26.19.75.

Ранее Meta объявила о запуске нового режима конфиденциальности в WhatsApp.