Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях

По информации Detector404, в течение последних суток в Казахстане наблюдался резкий рост жалоб пользователей. Согласно графику, около 15:00 по времени Астаны количество жалоб пользователей резко выросло и достигло примерно 130 сообщений.

За последний час больше всего сообщений о проблемах поступило из Алматы — около 17% обращений. Далее следуют Карагандинская область (13%), Астана (11%), Павлодарская область (10%) и Костанайская область (9%).

Пользователи в основном жалуются на проблемы с доступом к сервису и отправкой сообщений, а также работу уведомлений и версии приложения в ПК.

О проблемах в работе Telegram также сообщают пользователи из других стран. По данным сервиса Downdetector, жалобы поступают из Украины, США, Франции, Узбекистана, Сербии и Чехии.

Официальных комментариев от Telegram о возможных причинах неполадок на момент публикации не было.

Ранее аналогичные сбои в работе по всему миру фиксировали на платформе YouTube.



