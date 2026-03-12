    17:05, 12 Март 2026 | GMT +5

    Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях

    Пользователи в разных странах сообщили о сбоях в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные двух сервисов мониторинга сбоев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Telegram
    Фото: pexels.com

    По информации Detector404, в течение последних суток в Казахстане наблюдался резкий рост жалоб пользователей. Согласно графику, около 15:00 по времени Астаны количество жалоб пользователей резко выросло и достигло примерно 130 сообщений. 

    За последний час больше всего сообщений о проблемах поступило из Алматы — около 17% обращений. Далее следуют Карагандинская область (13%), Астана (11%), Павлодарская область (10%) и Костанайская область (9%).

    Фото: Detector404.kz

    Пользователи в основном жалуются на проблемы с доступом к сервису и отправкой сообщений, а также работу уведомлений и версии приложения в ПК.

    О проблемах в работе Telegram также сообщают пользователи из других стран. По данным сервиса Downdetector, жалобы поступают из Украины, США, Франции, Узбекистана, Сербии и Чехии. 

    Официальных комментариев от Telegram о возможных причинах неполадок на момент публикации не было.

    Ранее аналогичные сбои в работе по всему миру фиксировали на платформе YouTube. 

    Адия Абубакир
