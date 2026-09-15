Полярные волки впервые появились в зоопарке Караганды

В Карагандинском зоопарке теперь можно увидеть животных, привычных к суровому арктическому климату. Молодая пара полярных волков уже знакомится с новым вольером и постепенно осваивается на новом месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

«Ерла» и «Гуля» прибыли в Караганду 10 сентября. По информации зоопарка, обоим животным немного больше года.

Первые дни после переезда волки проводят в спокойном режиме. Они исследуют вольер, осматривают территорию и привыкают к новой обстановке. Пока хищники ведут себя осторожно и не спешат проявлять себя перед посетителями.

Посетители в основном могут увидеть только одного из волков. Он неспешно перемещается по территории, внимательно изучая окружающее пространство. Второй зверь в этот момент предпочитает оставаться незамеченным и, вероятно, отдыхать в укромном месте.

Полярный волк отличается от других представителей своего вида прежде всего характерной светлой шерстью. При ближайшем рассмотрении в белом окрасе заметны более темные волоски, особенно на спине. Еще одна примечательная деталь — густой и пушистый хвост.

Новых обитателей можно сравнить с черным волком, который уже живет в карагандинском зоопарке. Полярный волк выглядит светлее и имеет визуально более длинный хвост. При этом оба животных остаются относительно компактными, а густая шерсть создает впечатление более массивного телосложения.

Появление «Ерлы» и «Гули» стало первым случаем содержания полярных волков в Карагандинском зоопарке.

Полярного волка также называют арктическим или белым. В естественной среде этот подвид обитает в северных районах Северной Америки и Гренландии, где животным приходится выживать в условиях экстремально низких температур.

Особенности внешности полярного волка напрямую связаны с климатом его обитания. Густой светлый мех помогает маскироваться на заснеженной территории и защищает от холода. Более короткие уши и морда по сравнению с некоторыми другими подвидами также способствуют сохранению тепла.

Теперь у жителей и гостей Караганды появилась возможность увидеть этих необычных северных хищников вживую. Возможно, после завершения периода адаптации Ерла и Гуля станут одними из самых заметных обитателей зоопарка.

Ранее сообщалось, как три зоопарка Казахстана заботятся о своих обитателях.