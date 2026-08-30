От -35 до +40: как три зоопарка Казахстана заботятся о своих обитателях

В Казахстане государственные зоопарки есть только в Алматы, Караганде и Шымкенте — и каждый из них развивается в совершенно разных климатических условиях. За привычными для посетителей вольерами и прогулочными аллеями стоит ежедневная работа ветеринаров, зоологов и киперов, а главная задача современных зоопарков выходит далеко за рамки развлечений.

От спасения раненых краснокнижных птиц до рождения редких животных, от борьбы с сорокаградусной жарой до подготовки обитателей к суровой карагандинской зиме — у каждого из трех зоопарков своя история и свои вызовы. При этом объединяет их одно: сохранение биоразнообразия, научно-просветительская работа и стремление создать для животных условия, максимально приближенные к естественным.

От трех зоопарков – к большой миссии

Алматинский зоопарк — старейший в Казахстане: первых посетителей он принял 7 ноября 1937 года. В 2027 году ему исполнится 90 лет. Сегодня здесь живут 387 видов и 4 016 особей, в том числе 53 вида, занесенных в Красную книгу МСОП, и 24 вида из Красной книги Казахстана.

Фото: Зоопарк Алматы

Шымкентский зоопарк работает с 1980 года. На территории 29,25 га содержится 3 557 животных 304 видов. В 2025 году его посетили более 716 тыс. человек, а только за первые семь месяцев 2026 года — свыше 427 тыс.

Фото: Wikipedia

Карагандинский зоологический парк — один из старейших в стране. Его история началась в 1938 году, когда в город приехала передвижная экспозиция Московского зоопарка. Неожиданно рано наступившие холода сделали возвращение животных невозможным, и их решили оставить в Караганде. Так появилась одна из крупнейших зоологических коллекций Казахстана.

Фото: Зоопарк Караганды

Сегодня площадь Карагандинского зоопарка составляет 43,5 га, из которых уже освоено около 18,5 га. Причем современная философия здесь заметно отличается от подхода прошлых десятилетий: сначала создаются подходящие условия, и только затем рассматривается вопрос о приобретении новых животных.

— Мы сначала создаем условия для животного: просторные вольеры, укрытия, бассейны, зоны отдыха. Животное не должно приспосабливаться к Караганде — это мы должны приспосабливаться к его потребностям. Поэтому зимой меняем рацион, подогреваем воду, устанавливаем дополнительное отопление, — говорит директор Карагандинского государственного зоологического парка Гульнара Адамбекова.

Фото: Зоопарк Караганды

Карагандинский вызов: от -35 до +40

Для Караганды содержание теплолюбивых животных — отдельная задача. Зимой температура может опускаться до -35 градусов, а летом подниматься до +40. Поэтому еще до наступления холодов сотрудники начинают переводить приматов, крупных кошачьих и других теплолюбивых обитателей в отапливаемые помещения.

Фото: Зоопарк Караганды

Для животных меняется и рацион. В холодный период увеличивается количество белка и мяса, некоторым обитателям дают теплую пищу и подогретую воду. А вот амурским тиграм, якам и части копытных сибирский климат, напротив, подходит хорошо.

Особое место в зоопарке занимает бегемот Юджин, который прожил здесь уже 23 года. Из-за проблем с желудочно-кишечным трактом для него готовят индивидуальный рацион, а бассейн чистят несколько раз в неделю.

Фото: Зоопарк Караганды

Но, пожалуй, самая важная миссия Карагандинского зоопарка остается незаметной для большинства посетителей — спасение животных, которые уже не смогут вернуться в дикую природу.

— Почти все птицы, которые находятся у нас, — спасеныши. Нам привозят раненых пеликанов, замерзающих лебедей, птиц, пострадавших от электрического тока, выпавших из гнезд орлов. В год мы принимаем до десяти краснокнижных животных Казахстана. Для них наш зоопарк становится вторым домом, — отмечает Гульнара Адамбекова.

Фото: Зоопарк Караганды

Сейчас в Карагандинский зоопарк ожидают доставку двух степных орлов и двух беркутов, спасенных на западе Казахстана.

Еще одна особенность парка — собственный огород. На территории выращивают кабачки, тыкву, огурцы, помидоры, зелень и другие культуры, которые затем становятся частью рациона животных.

Шымкент: как пережить жаркое лето

Если Караганде приходится бороться с морозами, то Шымкентскому зоопарку приходится искать способы защитить животных от жары.

Фото: Зоопарк Шымкента

В летние месяцы здесь оборудованы затененные зоны, бассейны и места постоянного доступа к чистой воде. Для чувствительных к высокой температуре животных работают системы кондиционирования. В частности, специальные условия созданы для леопардов, пум и обитателей экспозиции «Ночной мир».

— Устойчивость к жаре у каждого вида разная, поэтому мы учитываем естественную среду обитания, физиологические особенности и индивидуальные потребности животных. В жаркие дни контролируем режим поения, охлаждения и кормления, а для некоторых видов используем специальные системы охлаждения, — рассказали в Шымкентском зоопарке.

Фото: Зоопарк Шымкента

При этом южный климат не мешает зоопарку активно заниматься воспроизводством животных. В этом году потомство появилось у кенгуру, черных лебедей, скатов моторо, бобров, верблюдов, хамелеонов, пятнистых оленей и горных гусей.

Особенно значимым событием специалисты называют рождение детеныша голубого барана — нахура, занесенного в Красную книгу.

— Рождение потомства у редких животных — один из важных результатов нашей работы по их сохранению и воспроизводству. Каждый новый детеныш — это ценный вклад в сохранение вида, — отмечают специалисты Шымкентского зоопарка.

Фото: Зоопарк Шымкента

Сегодня здесь работают 138 сотрудников, обеспечивающих содержание животных, ветеринарное сопровождение, научно-исследовательскую и просветительскую работу, а также обслуживание посетителей.

Их труд далеко не всегда заметен. Посетитель может провести у вольера несколько минут, тогда как специалисты ежедневно следят за кормлением, поведением, состоянием здоровья и комфортом каждого животного.

Фото: Зоопарк Алматы

Алматы: от места отдыха – к центру сохранения видов

Алматинский зоопарк за почти девять десятилетий превратился из места демонстрации животных в научно-просветительскую организацию и особо охраняемую природную территорию.

Фото: Зоопарк Алматы

Сегодня здесь содержатся более четырех тысяч животных. В 2025 году зоопарк посетили около 1,2 млн человек, а в 2026 году рассчитывают превысить этот показатель.

Среди главных любимцев публики — белая медведица Пурга, шимпанзе Паша, слоны Лао и Ару. Особая гордость специалистов — сайгаки. В зоопарке регулярно получают от них потомство, а также успешно размножают амурских тигров.

Фото: Зоопарк Алматы

Этот год для коллектива уже стал своеобразным «бэби-бумом»: потомство получено у тянь-шаньских бурых медведей, кенгуру, белорукого гиббона, енотов, бурых капуцинов, кошачьих лемуров, попугаев, лебедей, лошади Пржевальского и других животных. Всего на сегодняшний день получено 135 приплодов.

Фото: Зоопарк Алматы

— Зоопарк — это прежде всего научная организация и особо охраняемая природная территория. Наша главная задача — сохранение и воспроизводство генофонда диких животных, особенно редких и исчезающих видов казахстанской и мировой фауны. Не менее важно экологическое просвещение школьников, студентов, жителей и гостей города, — подчеркнули в Алматинском зоопарке.

Фото: Зоопарк Алматы

Учреждение участвует в международных программах сохранения лошади Пржевальского, белого медведя, белоплечего орлана, сайгака и других видов, а также является членом EAZA, SEAZA и ЕАРАЗА.

Отдельное направление — работа с детьми. На базе зоопарка действует бесплатная Зоошкола, где школьники не только изучают экологию и биологию животных, но и получают практические знания.

Фото: Зоопарк Алматы

Что остается за кадром

У всех трех зоопарков есть общая черта: самое сложное посетитель обычно не видит.

За каждым вольером стоят ежедневная уборка и дезинфекция, подготовка кормов, ветеринарные процедуры, наблюдение за поведением животных, ремонт и реконструкция вольеров. Причем условия содержания постоянно совершенствуются.

В Алматы, например, постепенно обновляют вольеры в соответствии с современными требованиями. Летом здесь расширили территорию для носорогов. В перспективе зоопарк планирует создать больше современных пространств для животных, одновременно улучшая инфраструктуру для посетителей.

Фото: Зоопарк Алматы

В Караганде в 2023 году после многолетнего ожидания появился новый административный корпус. До этого сотрудники почти восемь лет работали в морских контейнерах после обрушения старого здания.

В Шымкенте основное внимание летом уделяется созданию прохладных зон и защите животных от перегрева.

Именно поэтому современный зоопарк — это уже не просто место, куда приходят посмотреть на льва, тигра или жирафа.

Фото: Зоопарк Алматы

Это пространство, где встречаются наука, экология, образование и ответственное отношение к живой природе. Для одних животных зоопарк становится местом рождения и сохранения вида, для других — вторым домом после травмы или болезни, из-за которых они уже не могут вернуться в природу.

И, пожалуй, главный показатель работы трех казахстанских зоопарков — не количество посетителей и даже не число обитателей коллекции, а то, насколько хорошо специалисты научились понимать потребности каждого из них.

Фото: Зоопарк Алматы

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года казахстанские зоопарки и океанариум приняли 2,6 млн человек. Несмотря на незначительное снижение по сравнению с рекордным 2024 годом (2,8 млн человек), этот показатель остается существенно выше уровня прошлых лет.

Фото: Зоопарк Алматы