От -35 до +40: как три зоопарка Казахстана заботятся о своих обитателях
В Казахстане государственные зоопарки есть только в Алматы, Караганде и Шымкенте — и каждый из них развивается в совершенно разных климатических условиях. За привычными для посетителей вольерами и прогулочными аллеями стоит ежедневная работа ветеринаров, зоологов и киперов, а главная задача современных зоопарков выходит далеко за рамки развлечений.
От спасения раненых краснокнижных птиц до рождения редких животных, от борьбы с сорокаградусной жарой до подготовки обитателей к суровой карагандинской зиме — у каждого из трех зоопарков своя история и свои вызовы. При этом объединяет их одно: сохранение биоразнообразия, научно-просветительская работа и стремление создать для животных условия, максимально приближенные к естественным.
От трех зоопарков – к большой миссии
Алматинский зоопарк — старейший в Казахстане: первых посетителей он принял 7 ноября 1937 года. В 2027 году ему исполнится 90 лет. Сегодня здесь живут 387 видов и 4 016 особей, в том числе 53 вида, занесенных в Красную книгу МСОП, и 24 вида из Красной книги Казахстана.
Шымкентский зоопарк работает с 1980 года. На территории 29,25 га содержится 3 557 животных 304 видов. В 2025 году его посетили более 716 тыс. человек, а только за первые семь месяцев 2026 года — свыше 427 тыс.
Карагандинский зоологический парк — один из старейших в стране. Его история началась в 1938 году, когда в город приехала передвижная экспозиция Московского зоопарка. Неожиданно рано наступившие холода сделали возвращение животных невозможным, и их решили оставить в Караганде. Так появилась одна из крупнейших зоологических коллекций Казахстана.
Сегодня площадь Карагандинского зоопарка составляет 43,5 га, из которых уже освоено около 18,5 га. Причем современная философия здесь заметно отличается от подхода прошлых десятилетий: сначала создаются подходящие условия, и только затем рассматривается вопрос о приобретении новых животных.
— Мы сначала создаем условия для животного: просторные вольеры, укрытия, бассейны, зоны отдыха. Животное не должно приспосабливаться к Караганде — это мы должны приспосабливаться к его потребностям. Поэтому зимой меняем рацион, подогреваем воду, устанавливаем дополнительное отопление, — говорит директор Карагандинского государственного зоологического парка Гульнара Адамбекова.
Карагандинский вызов: от -35 до +40
Для Караганды содержание теплолюбивых животных — отдельная задача. Зимой температура может опускаться до -35 градусов, а летом подниматься до +40. Поэтому еще до наступления холодов сотрудники начинают переводить приматов, крупных кошачьих и других теплолюбивых обитателей в отапливаемые помещения.
Для животных меняется и рацион. В холодный период увеличивается количество белка и мяса, некоторым обитателям дают теплую пищу и подогретую воду. А вот амурским тиграм, якам и части копытных сибирский климат, напротив, подходит хорошо.
Особое место в зоопарке занимает бегемот Юджин, который прожил здесь уже 23 года. Из-за проблем с желудочно-кишечным трактом для него готовят индивидуальный рацион, а бассейн чистят несколько раз в неделю.
Но, пожалуй, самая важная миссия Карагандинского зоопарка остается незаметной для большинства посетителей — спасение животных, которые уже не смогут вернуться в дикую природу.
— Почти все птицы, которые находятся у нас, — спасеныши. Нам привозят раненых пеликанов, замерзающих лебедей, птиц, пострадавших от электрического тока, выпавших из гнезд орлов. В год мы принимаем до десяти краснокнижных животных Казахстана. Для них наш зоопарк становится вторым домом, — отмечает Гульнара Адамбекова.
Сейчас в Карагандинский зоопарк ожидают доставку двух степных орлов и двух беркутов, спасенных на западе Казахстана.
Еще одна особенность парка — собственный огород. На территории выращивают кабачки, тыкву, огурцы, помидоры, зелень и другие культуры, которые затем становятся частью рациона животных.
Шымкент: как пережить жаркое лето
Если Караганде приходится бороться с морозами, то Шымкентскому зоопарку приходится искать способы защитить животных от жары.
В летние месяцы здесь оборудованы затененные зоны, бассейны и места постоянного доступа к чистой воде. Для чувствительных к высокой температуре животных работают системы кондиционирования. В частности, специальные условия созданы для леопардов, пум и обитателей экспозиции «Ночной мир».
— Устойчивость к жаре у каждого вида разная, поэтому мы учитываем естественную среду обитания, физиологические особенности и индивидуальные потребности животных. В жаркие дни контролируем режим поения, охлаждения и кормления, а для некоторых видов используем специальные системы охлаждения, — рассказали в Шымкентском зоопарке.
При этом южный климат не мешает зоопарку активно заниматься воспроизводством животных. В этом году потомство появилось у кенгуру, черных лебедей, скатов моторо, бобров, верблюдов, хамелеонов, пятнистых оленей и горных гусей.
Особенно значимым событием специалисты называют рождение детеныша голубого барана — нахура, занесенного в Красную книгу.
— Рождение потомства у редких животных — один из важных результатов нашей работы по их сохранению и воспроизводству. Каждый новый детеныш — это ценный вклад в сохранение вида, — отмечают специалисты Шымкентского зоопарка.
Сегодня здесь работают 138 сотрудников, обеспечивающих содержание животных, ветеринарное сопровождение, научно-исследовательскую и просветительскую работу, а также обслуживание посетителей.
Их труд далеко не всегда заметен. Посетитель может провести у вольера несколько минут, тогда как специалисты ежедневно следят за кормлением, поведением, состоянием здоровья и комфортом каждого животного.
Алматы: от места отдыха – к центру сохранения видов
Алматинский зоопарк за почти девять десятилетий превратился из места демонстрации животных в научно-просветительскую организацию и особо охраняемую природную территорию.
Сегодня здесь содержатся более четырех тысяч животных. В 2025 году зоопарк посетили около 1,2 млн человек, а в 2026 году рассчитывают превысить этот показатель.
Среди главных любимцев публики — белая медведица Пурга, шимпанзе Паша, слоны Лао и Ару. Особая гордость специалистов — сайгаки. В зоопарке регулярно получают от них потомство, а также успешно размножают амурских тигров.
Этот год для коллектива уже стал своеобразным «бэби-бумом»: потомство получено у тянь-шаньских бурых медведей, кенгуру, белорукого гиббона, енотов, бурых капуцинов, кошачьих лемуров, попугаев, лебедей, лошади Пржевальского и других животных. Всего на сегодняшний день получено 135 приплодов.
— Зоопарк — это прежде всего научная организация и особо охраняемая природная территория. Наша главная задача — сохранение и воспроизводство генофонда диких животных, особенно редких и исчезающих видов казахстанской и мировой фауны. Не менее важно экологическое просвещение школьников, студентов, жителей и гостей города, — подчеркнули в Алматинском зоопарке.
Учреждение участвует в международных программах сохранения лошади Пржевальского, белого медведя, белоплечего орлана, сайгака и других видов, а также является членом EAZA, SEAZA и ЕАРАЗА.
Отдельное направление — работа с детьми. На базе зоопарка действует бесплатная Зоошкола, где школьники не только изучают экологию и биологию животных, но и получают практические знания.
Что остается за кадром
У всех трех зоопарков есть общая черта: самое сложное посетитель обычно не видит.
За каждым вольером стоят ежедневная уборка и дезинфекция, подготовка кормов, ветеринарные процедуры, наблюдение за поведением животных, ремонт и реконструкция вольеров. Причем условия содержания постоянно совершенствуются.
В Алматы, например, постепенно обновляют вольеры в соответствии с современными требованиями. Летом здесь расширили территорию для носорогов. В перспективе зоопарк планирует создать больше современных пространств для животных, одновременно улучшая инфраструктуру для посетителей.
В Караганде в 2023 году после многолетнего ожидания появился новый административный корпус. До этого сотрудники почти восемь лет работали в морских контейнерах после обрушения старого здания.
В Шымкенте основное внимание летом уделяется созданию прохладных зон и защите животных от перегрева.
Именно поэтому современный зоопарк — это уже не просто место, куда приходят посмотреть на льва, тигра или жирафа.
Это пространство, где встречаются наука, экология, образование и ответственное отношение к живой природе. Для одних животных зоопарк становится местом рождения и сохранения вида, для других — вторым домом после травмы или болезни, из-за которых они уже не могут вернуться в природу.
И, пожалуй, главный показатель работы трех казахстанских зоопарков — не количество посетителей и даже не число обитателей коллекции, а то, насколько хорошо специалисты научились понимать потребности каждого из них.
Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года казахстанские зоопарки и океанариум приняли 2,6 млн человек. Несмотря на незначительное снижение по сравнению с рекордным 2024 годом (2,8 млн человек), этот показатель остается существенно выше уровня прошлых лет.