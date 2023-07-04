Поля против  саранчи обрабатывают в приграничных районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в приграничных с Костанайской областью районах, защищаются от возможного нашествия саранчи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления сельского хозяйства, в районе им. Г.Мусрепова обработали уже 61 тыс. га. Для проведения защитных мероприятий подготовили 1 485 единиц опрыскивающей техники, создали запас препаратов.

«Из-за распространения стадных саранчовых на территории Актюбинской и Костанайской областей и для предотвращения их залета под председательством заместителя аким области Сатжана Аблалиева прошло заседание оперативного штаба по координации действии по борьбе с особо опасными вредными организмами. Акимы районов должны совместно с агроформированиями организовать работу по проведению фитосанитарного мониторинга и фитосанитарных мероприятий против стадных и нестадных саранчовых», - проинформировали в пресс-службе.

В регионе из стадных саранчовых может распространиться итальянский прус. В сельхозуправлении отметили, что во время весеннего осмотра кубышки не обнаружили. Обследовали 20 из 60 тыс. га на заселенности личинками. Результат отрицательный. Химические обработки против пруса не планировали.