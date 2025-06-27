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    22:25, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Арман Кенесов перешёл в клуб Первой лиги Ertis

    Казахстанский полузащитник Арман Кенесов пополнил состав футбольного клуба «Ertis». Об этом официально сообщила пресс-служба павлодарской команды, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: клуб «Ertis»

    — Сообщаем, что к нашему клубу присоединился Арман Кенесов. 24-летний полузащитник будет выступать за команду родного региона до конца текущего сезона, — говорится в заявлении клуба.

    Арман является воспитанником футбольного центра «Ertis». За основную команду он дебютировал ещё в 2018 году. На молодёжном уровне Кенесов провёл 58 матчей, а в составе главной команды — 14.

    В последующие годы полузащитник выступал в составе команды «Актобе», где за три сезона провёл 81 матч, отметился 11 голами и 6 результативными передачами. В составе актюбинской команды он становился вице-чемпионом Казахстана и дважды завоёвывал бронзовые медали.

    Также в его карьере были выступления за российский клуб «СКА-Хабаровск» и кызылординский «Кайсар». В нынешнем сезоне Кенесов выступал за столичную «Астану» в рамках казахстанской Премьер-лиги. Всего в Премьер-лиге Арман Кенесов провёл 106 матчей и записал на свой счёт 14 голов.

    Арман Кенесов провёл 4 игры в составе Национальной сборной Казахстана.

    Напомним, нового тренера представили в ФК «Иртыш».

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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